Γερμανία: Χάος σε διαδήλωση στο Αμβούργο – Επεισόδια στην Κολωνία, συλλήψεις στο Βερολίνο

Snapshot Η οργάνωση GenZ πραγματοποίησε διαδηλώσεις σε 34 γερμανικές πόλεις για το κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση στα σχολεία και την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Στην Κολωνία, η αστυνομία ακύρωσε την πορεία λόγω καλυμμένων προσώπων και χρήσης πυροτεχνημάτων, διαλύοντας τη συγκέντρωση με αύρα νερού.

Στο Αμβούργο, περίπου 6.700 διαδηλωτές συμμετείχαν, ενώ ομάδες ντυμένες στα μαύρα προκάλεσαν ζημιές και πυρπόλησαν οδόφραγμα, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού.

Στο Βερολίνο, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με περίπου 5.000 συμμετέχοντες σύμφωνα με την αστυνομία και συλλήψεις να έχουν γίνει στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Οι διοργανωτές της GenZ υποστηρίζουν ότι στην πορεία του Βερολίνου συμμετείχαν 10.000 άτομα, αριθμός διπλάσιος από την εκτίμηση της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Αναταραχές και συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας σημειώθηκαν στην Γερμανία όπου η GenZ πραγματοποιεί πορείες σε 34 πόλεις προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το κόστος διαβίωσης, την υποχρηματοδότηση στα σχολεία και την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Επεισόδια στην διαδήλωση στην Κολωνία. 31 Οκτωβρίου 2026 ΕΡΑ

Στην Κολωνία, η αστυνομία ακύρωσε την προγραμματισμένη πορεία καθώς οι διαδηλωτές είχαν καλυμμένα πρόσωπα και πυροτεχνήματα. Σε εικόνες φαίνεται αύρα της αστυνομίας να διαλύσει με νερό τη συγκέντρωση.

Η αύρα της αστυνομίας διαλύει τη συγκέντρωση στη Κολωνία. 31 Οκτωβρίου 2026 ΕΡΑ

Στο Αμβούργο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, η αστυνομία υπολόγισε ότι 6.700 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση. Ομάδες διαδηλωτών ντυμένων στα μαύρα, μερικοί από τους οποίους φορούσαν επίσης μάσκες προσώπου, έσπασαν τις μπάρες ενός εργοταξίου έστησαν οδόφραγμα στο δρόμο, το οποίο αργότερα πυρπόλησαν. Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και απώθησε τους διαδηλωτές.

Η ένταση όμως παραμένει καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Βερολίνο, όπου ο φωτογραφικός φακός εντόπισε και συλλήψεις. Μετά από μια αρχική εκτίμηση ότι στην διαδήλωση στο κέντρο του Βερολίνου συμμετείχαν αρκετές εκατοντάδες άτομα, η αστυνομία ανέφερε ότι περίπου 5.000 άτομα είχαν πλέον συγκεντρωθεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βερολίνο. 31 Οκτωβρίου 2026 ΑΡ

Οι διοργανωτές, «Gen Z regelt» έδωσαν έναν πολύ υψηλότερο αριθμό, αναφέροντας ότι παρευρέθηκαν 10.000 άτομα.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βερολίνο με πανό που γράφει: Η νεολαία είναι θυμωμένη. 31 Οκτωβρίου 2026 ΑΡ