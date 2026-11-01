Γαλλία και Γερμανία: Νύχτα χάους με φωτιές, μολότοφ και εκατοντάδες συλλήψεις

Snapshot Μαζικές κινητοποιήσεις σε Γαλλία και Γερμανία για το κόστος ζωής κατέληξαν σε σοβαρά επεισόδια με φωτιές, επιθέσεις με μολότοφ και λεηλασίες.

Στο Παρίσι έγιναν 511 συλλήψεις μετά από συγκρούσεις με αστυνομικούς, με πέντε τραυματίες από επιθέσεις με μολότοφ.

Οι διαδηλώσεις περιελάμβαναν επιθέσεις από ομάδες με καλυμμένα πρόσωπα, ενώ η αστυνομία απάντησε με χημικά και δακρυγόνα.

Στη Φρανκφούρτη, ταραχοποιοί λεηλάτησαν κατάστημα όπλων και τραυμάτισαν σοβαρά έναν αστυνομικό, με συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με προγραμματισμένες νέες πορείες και αποκλεισμούς σχολείων στη Γαλλία. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο άγριων συγκρούσεων μετατράπηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι κεντρικοί δρόμοι μεγάλων πόλεων της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών ενάντια στο αυξανόμενο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Στο Παρίσι οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν σφοδρή επίθεση με βόμβες μολότοφ. Στη Φρανκφούρτη ομάδες κουκουλοφόρων προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων. Την ίδια ώρα, στο Αμβούργο οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα βάζοντας φωτιές σε κεντρικά σημεία. Οι ταραχές στη Γαλλία οδήγησαν σε 511 συλλήψεις, αφήνοντας πίσω τραυματίες και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες.

Διαδηλωτής στέκεται σε έναν δρόμο που καλύπτεται από καπνό, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για το κόστος διαβίωσης και την εκπαίδευση στο Παρίσι της Γαλλίας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 AP

Οι πορείες στη γαλλική πρωτεύουσα ξεκίνησαν ειρηνικά, με τη διαδρομή να έχει σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτει το ιστορικό κέντρο. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν από την Πόρτα ντε Μπανιολέ προς την Πόρτα ντε Σαραντόν στα ανατολικά προάστια. Όταν όμως η πορεία πλησίαζε στο τέλος της, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο. Δεκάδες άτομα με καλυμμένα πρόσωπα, ντυμένα στα μαύρα, άρχισαν να ξηλώνουν πλακάκια από τα πεζοδρόμια χρησιμοποιώντας σφυριά. Τα κομμάτια εκτοξεύτηκαν με μένος προς τους αστυνομικούς. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έκανε λόγο για έναν σκληρό πυρήνα αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών. Αμέσως μετά την ρίψη πετρών ακολούθησαν επιθέσεις με εμπρηστικούς μηχανισμούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών, δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Ο απολογισμός των συγκρούσεων καταγράφει πέντε αστυνομικούς τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις χτυπήθηκαν απευθείας από τις μολότοφ. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει έναν αστυνομικό να τυλίγεται στις φλόγες στο πόδι, με έναν διαδηλωτή να σπεύδει να τον βοηθήσει. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, χαρακτήρισε το συμβάν ως ευθεία απόπειρα δολοφονίας, αποδίδοντας τα χτυπήματα σε ομάδες της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ο πόλεμος των αριθμών και οι 511 συλλήψεις

Σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία διοργανώθηκαν 150 διαφορετικές διαδηλώσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 320.000, νούμερο αισθητά μειωμένο σε σχέση με τους 410.000 της 24ης Οκτωβρίου. Η Διασυνδικαλιστική Οργάνωση Νεολαίας έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι διοργανωτές μίλησαν για μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στην επικράτεια, υπολογίζοντας 200.000 μόνο στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι αστυνομικές αρχές καταμέτρησαν στο Παρίσι 70.000 πολίτες, έναντι 110.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Φοιτητές, συνδικάτα και μέλη των Κίτρινων Γιλέκων κατέβηκαν στους δρόμους ενάντια στις υψηλές τιμές των καυσίμων, την κυβερνητική αδράνεια και τον πληθωρισμό. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι αρχές είχαν αναπτύξει 70.000 αστυνομικούς. Όπως ανακοινώθηκε έγιναν 40.000 έλεγχοι. Ο Λοράν Νουνιές αρχικά έκανε λόγο για 422 συλλήψεις, αλλά μέχρι τη νύχτα ο αριθμός ανέβηκε στις 511. Ο απολογισμός παραμένει μικρότερος από τις 1.314 συλλήψεις της 24ης Οκτωβρίου και τις 2.628 της 17ης Οκτωβρίου.

Απόπειρες λεηλασιών με μάσκες του Χάλοουιν

Το σκηνικό έντασης εξαπλώθηκε και εκτός Παρισιού, με σοβαρά επεισόδια σε Μασσαλία, Λυών, Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη και Γκρενόμπλ. Ομάδες ατόμων επιχείρησαν να εισβάλουν στα εμπορικά κέντρα των πόλεων με αποκλειστικό σκοπό τις καταστροφές. Στη Μασσαλία πέντε άτομα συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τους αποθηκευτικούς χώρους του καταστήματος Foot Locker. Οι τοπικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες διάλυσης. Στην Τουλούζη επιστρατεύτηκαν κανόνια νερού για να διαλυθεί μη εγκεκριμένη συγκέντρωση. Το έργο των αρχών δυσκόλεψε εξαιτίας του Χάλοουιν, αφού πολλοί κυκλοφορούσαν με στολές μαγισσών και μάσκες που έκρυβαν τα πρόσωπά τους. Το κύμα των κινητοποιήσεων θα έχει συνέχεια. Σε αφίσα στο Παρίσι αναγραφόταν η φράση «ραντεβού στις 8 η ώρα στο Σατλέ», προαναγγέλλοντας συγκέντρωση στον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό. Παράλληλα, οι μαθητές οργανώνουν αποκλεισμούς λυκείων την Τρίτη, ενώ τα συνδικάτα προγραμματίζουν νέες πορείες για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Επεισόδια και λεηλασία οπλοπωλείου στη Φρανκφούρτη

Την ίδια ώρα η Γερμανία αντιμετώπιζε τις δικές της ταραχές. Στη Φρανκφούρτη δεκάδες χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Gen Z regelt», απαιτώντας μέτρα για το κόστος ζωής και μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων. Η αρχική πορεία των 8.000 ατόμων εξελίχθηκε ομαλά. Μετά τη λήξη της όμως, περίπου 100 άτομα με καλυμμένα πρόσωπα κινήθηκαν προς τον εμπορικό δρόμο Zeil. Εκεί άρχισαν να σπάνε βιτρίνες με πινακίδες κυκλοφορίας και λεηλάτησαν ένα κατάστημα πώλησης όπλων.

Η αστυνομία έφερε όχημα εκτόξευσης νερού στο σημείο. Οι ταραχοποιοί επιτέθηκαν με σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα, τραυματίζοντας σοβαρά έναν αστυνομικό. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές, ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα και κατασχέθηκαν δύο κλεμμένα όπλα. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, τα επεισόδια στο περιθώριο της διαδήλωσης οφείλονται ξεκάθαρα σε αριστερή εξτρεμιστική βία.

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