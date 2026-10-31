Παρίσι: Αστυνομικός τυλίχθηκε στις φλόγες από βόμβα μολότοφ – 296 συλλήψεις

Snapshot Στο τέλος της πορείας στο Παρίσι εκδηλώθηκαν επεισόδια με διαδηλωτές να πετούν βόμβες μολότοφ και βεγγαλικά κατά της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών και συνεχίζουν την εκκένωση της περιοχής Porte de Charenton.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις εκτιμήσεις για τον αριθμό των διαδηλωτών, με την Ένωση Νεολαίας να αναφέρει περίπου 500.000 στη Γαλλία και 200.000 στο Παρίσι.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού καταμετρά 70.000 διαδηλωτές στην πρωτεύουσα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει 320.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στο Παρίσι μετά το τέλος της σημερινής πορείας. Διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ και βεγγαλικά κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών.

Τα επεισόδια περιορίζονται στο 12ο διαμέρισμα του Παρισιού στο Porte de Charenton και η γαλλική αστυνομία δήλωσε ότι συνεχίζει την εκκένωση της περιοχής από διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, έως τις 18:00 είχαν πραγματοποιηθεί 296 σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ταυτόχρονα η Ένωση Νεολαίας εκτίμησε ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο διαδηλωτές βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη Γαλλία, εκ των οποίων οι 200.000 ήταν στο Παρίσι.

Αντίθετα η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού έχει καταμετρήσει μέχρι στιγμής 70.000 διαδηλωτές στο Παρίσι.Από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζει τους διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σε 320.000.

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