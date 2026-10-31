Γαλλία: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις – 27 συλλήψεις

Snapshot Σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως το Παρίσι, η Νάντη και η Μασσαλία, διεξάγονται πολυπληθείς διαδηλώσεις με 27 συλλήψεις έως τις 14:00.

Η αστυνομία εξέδωσε εντολή εκκένωσης της Πλατείας της Βαστίλης στο Παρίσι και έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από κυβερνητικά κτίρια.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν, συμμετέχει στη συγκέντρωση στο Παρίσι.

Στη Μασσαλία κατασχέθηκαν μάσκες και μαχαίρια κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνουν αύξηση μισθών, πάγωμα τιμών βασικών αγαθών και ανταπόκριση στα αιτήματα μαθητών και φοιτητών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι πολυπληθείς διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι και τη Νάντη μέχρι τη Μασσαλία παρά τις απαγορεύσεις των αρχών. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η κατάσταση είναι ήρεμη και μέχρι τις 14:00 είχαν πραγματοποιηθεί 27 συλλήψεις.

Ταυτόχρονα η αστυνομία έχει εκδώσει εντολή εκκένωσης της Πλατείας της Βαστίλης στο Παρίσι. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και από τις 06:00 το πρωί έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη περίμετρος ασφαλείας της αστυνομίας, με θωρακισμένα οχήματα και διμοιρίες γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στο Μέγαρο Ματινιόν, την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, την Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας. Στην συγκέντρωση στην γαλλική πρωτεύουσα έδωσε το παρών και ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Μασσαλία: Κατασχέθηκαν μάσκες και μαχαίρια

Στη Μασσαλία οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μάσκες και μαχαίρια κατά τη διάρκεια ελέγχου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro». Τα μαχαίρια ήταν κρυμμένα σε έναν θάμνο.

Στη Νάντη, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στη Πλατεία της Δημοκρατίας. «Βρισκόμαστε εκτός της ζώνης που έχει απαγορευτεί από τη νομαρχία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να συγκεντρωθούν ειρηνικά και να εκφράσουν τα αιτήματά τους», δηλώνει ο Αντριέν Λεκλερκ, νομαρχιακός γραμματέας του εργατικού συνδικάτου FO44.

Μεταξύ αυτών των αιτημάτων περιλαμβάνονται η αύξηση του κατώτατου μισθού και των μισθών στον δημόσιο τομέα, το πάγωμα των τιμών των βασικών αγαθών, καθώς και η ανταπόκριση στα αιτήματα των μαθητών λυκείου και των φοιτητών.