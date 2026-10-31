Δύσκολη νύχτα στη Γαλλία υπό τον φόβο νέων επεισοδίων - 422 συλλήψεις

Snapshot Χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος διαβίωσης για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, με επεισόδια και συγκρούσεις από το μεσημέρι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε μεγάλη ένταση και βία, συμπεριλαμβανομένης απόπειρας δολοφονίας κατά αστυνομικών.

Συνολικά 422 άτομα συνελήφθησαν έως τις 20:00 τοπική ώρα, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές ανέπτυξαν 70.000 μέλη των δυνάμεων τάξης για να αποτρέψουν νέες ταραχές και λεηλασίες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Χάλοουιν.

Υπήρξε σοβαρό περιστατικό με βόμβα μολότοφ κατά αστυνομικού στο Παρίσι, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, ενώ πολιτικοί καταδίκασαν την ενέργεια. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, προκειμένου να διαμαρτυηθούν για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Από το μεσημέρι προκλήθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις διαδηλωτών αστυνομίας σε διάφορες πόλεις, ενώ εκφράζονται φόβοι για επανάληψη των ταραχών στη διάρκεια της νύχτας.

«Οι δυνάμεις (ασφαλείας) έδειξαν πράγματι τη στιβαρότητά τους. Ο δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας κρατούν γερά και προστάτευσαν τα κέντρα των πόλεων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές σημειώνοντας ότι υπήρξε μεγάλη ένταση και πρωτοφανής βία συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας δολοφονίας κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν και Μπρουνό Ρεταγιό κατήγγειλαν ως «απαράδεκτη» ενέργεια, την βόμβα μολότοφ που εκτόξευσε διαδηλωτής κατά αστυνομικού, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες στο τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι.

Ο Νουνιές τόνισε ότι ο αστυνομικός που χτυπήθηκε από το βόμβα μολότοφ είναι καλά στην υγεία του. Συνολικά 422 άτομα είχαν συλληφθεί έως τις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο Λοράν Νουνιές, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας του Χάλοουιν.

«Περιμένουμε αποφασιστικά αυτούς που θα ήθελαν να επιτεθούν απόψε. Και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, τους περιμένουμε αποφασιστικά, πολύ δυναμικά», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός.

Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» και «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου.

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