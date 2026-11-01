Φρανκφούρτη: Εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες μετά τη διαδήλωση της Gen Z

Snapshot Μετά τη μαζική ειρηνική διαδήλωση της Gen Z στη Φρανκφούρτη, ομάδα περίπου 100 κουκουλοφόρων προκάλεσε εκτεταμένες φθορές και λεηλασίες στον εμπορικό δρόμο Zeil.

Οι ταραχοποιοί έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και λεηλάτησαν εμπορικά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου καταστήματος πώλησης όπλων.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε όχημα εκτόξευσης νερού για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει πλήρως την κατάσταση.

Στις συγκρούσεις τραυματίστηκε σοβαρά τουλάχιστον ένας αστυνομικός και έγιναν δεκάδες προσαγωγές, με πέντε συλλήψεις και κατάσχεση δύο όπλων.

Η πολιτική ηγεσία καταδίκασε τα επεισόδια, με τον υπουργό Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης να αποδίδει τις ταραχές σε «αριστερή εξτρεμιστική βία». Snapshot powered by AI

Εκτεταμένα επεισόδια μετέτρεψαν το κέντρο της Φρανκφούρτης σε πεδίο μάχης το Σάββατο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας μαζικής διαδήλωσης της Gen Z. Στην αρχική πορεία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα, διαδηλώνοντας με ειρηνικό τρόπο. Λίγο μετά τη λήξη της κινητοποίησης, το σκηνικό ανατράπηκε βίαια. Μια ομάδα περίπου 100 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κατευθύνθηκε στον κεντρικό εμπορικό δρόμο Zeil. Εκεί προχώρησαν σε εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας βιτρίνες καταστημάτων χρησιμοποιώντας πινακίδες κυκλοφορίας. Οι ταραχοποιοί λεηλάτησαν εμπορικά καταστήματα, ενώ στο στόχαστρό τους βρέθηκε μέχρι και ένα κατάστημα πώλησης όπλων.

Επιθέσεις με πέτρες και ρίψεις νερού

Η γερμανική αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος επιστρατεύοντας ένα ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού, χωρίς όμως να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εξαπέλυσαν άγριες επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, εκσφενδονίζοντας σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα. Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν δεκάδες προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των συγκρούσεων συνελήφθησαν τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ από την κατοχή τους κατασχέθηκαν δύο όπλα.

Ο κύκλος της βίας στη Φρανκφούρτη άφησε πίσω του τουλάχιστον έναν αστυνομικό σοβαρά τραυματισμένο. Όπως ανακοινώθηκε, η πολιτική ηγεσία καταδίκασε τα επεισόδια με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, εστιάζοντας στα κίνητρα της συγκεκριμένης ομάδας. Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, πήρε θέση για τις ταραχές που επισκίασαν τη διαδήλωση, κάνοντας ανοιχτά λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία» στο περιθώριο της κινητοποίησης.

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