Φοιτητικές διαδηλώσεις στη Γερμανία: Επί ποδός οι αρχές σε 30 πόλεις για τουλάχιστον 160.000 κόσμου

Τουλάχιστον 160.000 διαδηλωτές αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στους δρόμους των γερμανικών μητροπόλεων διεκδικώντας κοινωνικές παροχές. Οι αρχές προχωρούν σε ελέγχους στα σύνορα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φοιτητικές διαδηλώσεις στη Γερμανία: Επί ποδός οι αρχές σε 30 πόλεις για τουλάχιστον 160.000 κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 160.000 διαδηλωτές αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σε 30 γερμανικές πόλεις, διεκδικώντας καλύτερη εκπαίδευση, προσιτή διαβίωση, προστασία του κλίματος και ανάκληση περικοπών στην πολιτική πρόνοιας.
  • Οι αρχές πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία για να αποτρέψουν την είσοδο πιθανώς επικίνδυνων ατόμων και προειδοποιούν για απελάσεις αν χρειαστεί.
  • Η Κολωνία είναι το κύριο επίκεντρο των διαδηλώσεων, με καταστήματα να προστατεύουν τις βιτρίνες τους για να αποφύγουν λεηλασίες.
  • Οι διοργανωτές δηλώνουν αντίθετοι στη βία και ζητούν να σταματήσει η αγνόηση των αιτημάτων τους από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
  • Πολιτικοί από CDU και SPD αναγνωρίζουν τα αιτήματα των νέων και καλούν σε ειρηνική συμμετοχή, ενώ άλλοι εκφράζουν κριτική για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαδηλώσεων από τα μέσα και το κράτος.
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Ξεκινούν σήμερα οι μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις σε 30 γερμανικές πόλεις, ύστερα από το κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει».

Τουλάχιστον 160.000 άτομα έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ακολουθώντας τα βήματα των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Ο κύριος όγκος των συγκεντρωμένων θα βρεθεί στο Βερολίνο, την Κολωνία, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Οι διεκδικήσεις τους εστιάζουν ξεκάθαρα στην εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και προσιτής διαβίωσης. Ζητούν αυστηρότερη προστασία του κλίματος, ανάκληση των περικοπών στην πολιτική πρόνοιας, ακύρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και τερματισμό της επιτήρησης των πολιτών μέσω καμερών. Οι διοργανωτές παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, ρίχνοντας τα βέλη τους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Απευθυνόμενοι στον Φρίντριχ Μερτς, τόνισαν πως θα ασκούν το δικαίωμά τους στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσει να τους αγνοεί. Σύμφωνα με τους ίδιους, η νέα γενιά αισθάνεται εντελώς εγκαταλελειμμένη. Ξεκαθάρισαν βέβαια πως τάσσονται κατά της βίας. Απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόκληση ζημιών σε περιουσίες.

Την ίδια ώρα, η πρωτοφανής κινητοποίηση προκάλεσε άμεσα αντανακλαστικά στα κόμματα. Η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν του CDU μίλησε στο περιοδικό Stern. Προέτρεψε τους νέους να είναι δυνατοί και να συμμετέχουν στα πολιτικά κόμματα χωρίς να καταφεύγουν στη βία, αναγνωρίζοντας πως έχουν εύλογες ανησυχίες. Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για την πολιτική νεολαίας, Γιασμίνα Χόστερτ, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών αποτελούν τα κεντρικά ερωτήματα για το μέλλον της Γερμανίας. Το κόμμα της, ανέφερε, θα υποστηρίξει σθεναρά αυτές τις ανησυχίες. Κι όμως, καταγράφηκαν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώην αρχηγός των Πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι φοιτητικές διαδηλώσεις από τα μέσα ενημέρωσης και το κράτος. Επεσήμανε πως ο δημόσιος διάλογος πριν από τις συγκεντρώσεις μονοπωλήθηκε από την πιθανή πρόκληση επεισοδίων, αφήνοντας στο περιθώριο τα πραγματικά προβλήματα των νέων.

Φρούριο η Κολωνία και συναγερμός στα σύνορα

Όπως ανακοινώθηκε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, οι γερμανικές αρχές ενεργούν ήδη για να εμποδίσουν την είσοδο δυνητικά επικίνδυνων ατόμων στη χώρα. Διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία. Εκπρόσωπος του υπουργείου διαμήνυσε πως θα υπάρξουν απελάσεις εάν κριθεί απαραίτητο, διαχωρίζοντας ρητά τους ειρηνικούς διαδηλωτές από τον εξτρεμιστικό χώρο που ίσως επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Η Κολωνία θα αποτελέσει το επίκεντρο. Γνωστά καταστήματα ειδών πολυτελείας εκεί, αλλά και στο Βερολίνο, το Αμβούργο και τη Στουτγάρδη, έχουν σφραγίσει τις βιτρίνες τους με γυψοσανίδες για να αποφύγουν τις λεηλασίες. Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης, Χάικο Τέγκατς, δήλωσε στην BILD πως παραμένει άγνωστο το ακριβές μέγεθος της πιθανής βίας, εξαιτίας των πολλών και διαφορετικών ομάδων που θα βρεθούν στους δρόμους.

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