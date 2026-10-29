Γερμανία: Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί με πλαστά ελληνικά διαβατήρια – Παρίσταναν τους διπλωμάτες

Snapshot Δύο Ιρακινοί συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου με πλαστά ελληνικά διπλωματικά διαβατήρια.

Οι άνδρες παρίσταναν τους Έλληνες διπλωμάτες και σχεδίαζαν να ταξιδέψουν από τη Ναμίμπια στη Γερμανία και μετά στην Ελλάδα.

Η γερμανική αστυνομία εντόπισε παρατυπίες στα διαβατήρια και επιβεβαίωσε την πλαστογραφία τους.

Οι δύο 28χρονοι παραδέχθηκαν ότι είναι Ιρακινοί και υπέβαλαν αίτημα ασύλου στη Γερμανία.

Εν αναμονή της απόφασης για το άσυλο, κρατούνται σε χώρο του αεροδρομίου στο Μόναχο. Snapshot powered by AI

Δύο Ιρακινοί, οι οποίοι παρίσταναν τους Έλληνες διπλωμάτες με πλαστά ελληνικά διαβατήρια συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο έφεραν μαζί τους ελληνικά διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία είχαν πλαστογραφηθεί «με επαγγελματικό τρόπο». Οι δύο 28χρονοι σκόπευαν να εισέλθουν σε γερμανικό έδαφος με πτήση από τη Ναμίμπια και στη συνέχεια να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασφαλείας, παρουσίασαν τα διαβατήρια και ισχυρίστηκαν ότι εργάζονται ως Έλληνες διπλωμάτες, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο οι Γερμανοί είδαν κάποιες παρατυπίες στα έγγραφα των δύο Ιρακινών. Τότε ειδικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εξέτασαν τα διαβατήρια και επιβεβαίωσαν ότι είχαν πλαστογραφηθεί.

Οι 28χρονοι ανακρίθηκαν από τις γερμανικές αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων παραδέχθηκαν ότι είναι Ιρακινοί υπήκοοι. Και οι δύο υπέβαλαν αίτημα ασύλου, σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία. Εν αναμονή της απόφασης για τις αιτήσεις τους, οι δύο 28χρονοι μεταφέρθηκαν σε χώρο του αεροδρομίου.