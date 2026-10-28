Σερβία: Με βαρύ ιστορικό ο ανήλικος δράστης που επιτέθηκε σε φρουρό έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Snapshot Ο ανήλικος δράστης που επιτέθηκε στον φρουρό της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βελιγράδι είχε συλληφθεί τον Μάιο στο Μόναχο για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και απελάθηκε στη Σερβία.

Κατά την ανάκρισή του, ο ανήλικος περιέγραψε τη ριζοσπαστικοποίησή του μέσω διαδικτύου και το ενδιαφέρον του για ισλαμικό φονταμενταλισμό και οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» και επιτέθηκε με μαχαίρια στον φρουρό, ο οποίος τον εξουδετέρωσε με πυροβολισμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας επιβεβαίωσε ότι οι αρχές γνώριζαν τη δράση του νεαρού και ότι υποστήριζε το Ισλαμικό Κράτος, ενώ είχε αναρτήσει σύμβολά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ανήλικο δράστη που έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, μετά από επίθεση με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σερβικού τηλεοπτικού δικτύου N1, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος είχε γεννηθεί στην περιοχή του Σάμπατς και είχε ήδη βαρύ ιστορικό, καθώς τον Μάιο του 2026, είχε συλληφθεί στο Μόναχο της Γερμανίας ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και στη συνέχεια απελάθηκε στη Σερβία.

Κατά την ανάκρισή του από τις γερμανικές υπηρεσίες, ο ίδιος είχε περιγράψει λεπτομερώς πώς ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Οι γερμανικές αρχές τον εντόπισαν όταν ήρθε σε επαφή με άγνωστο άτομο και σχεδίαζε επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μόναχο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο επιτήρησής του από τις σερβικές αρχές μετά την απέλασή του.

Το χρονικό του περιστατικού στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι

Το περιστατικό στο Βελιγράδι σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» και επιτέθηκε στον φρουρό, ο οποίος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο και τον εξουδετέρωσε. Από την επίθεση, ο αστυνομικός που φρουρούσε την πρεσβεία υπέστη ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, χαρακτήρισε το συμβάν τρομοκρατική επίθεση. «Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι κατά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε απόψε, τραυματίστηκε ελαφρά ένα μέλος της αστυνομίας που φρουρούσε την πρεσβεία του Ισραήλ και το οποίο εξουδετέρωσε τον δράστη», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Ντάτσιτς επιβεβαίωσε ότι οι σερβικές υπηρεσίες ασφαλείας γνώριζαν τη δράση του νεαρού και ότι αποτελούσε υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους. Μάλιστα, ο ανήλικος είχε αναρτήσει τη μαύρη σημαία και το σύμβολο του ISIS στο προφίλ του στο Instagram.

Σημειώνεται ότι η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι είχε γίνει στόχος επίθεσης και τον Ιούνιο του 2024, όταν ένας άνδρας τραυμάτισε σοβαρά με βαλλίστρα έναν χωροφύλακα, προτού πέσει και εκείνος νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

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