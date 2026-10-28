Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, «ο δράστης ήταν ανήλικος, ο οποίος επιτέθηκε σε μέλος της Χωροφυλακής κρατώντας δύο μαχαίρια, φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”»

Ειρήνη Κοστιούκ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας ανήλικος δράστης επιτέθηκε με δύο μαχαίρια σε φρουρό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι και σκοτώθηκε από την αστυνομία.
  • Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τις σερβικές αρχές ως τρομοκρατική, με άνοδο του επιπέδου απειλής και ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας.
  • Ο δράστης ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους και διατηρούσε τη μαύρη σημαία της οργάνωσης στον λογαριασμό του στο Instagram.
  • Η επίθεση συνέβη λίγες ημέρες μετά τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σερβία και παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.
  • Τον Ιούνιο 2024, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό με δράστη που τραυμάτισε αστυνομικό στη ίδια πρεσβεία και σκοτώθηκε από φρουρό.
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Οι αρχές της Σερβίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ένας άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε φρουρό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι και έπεσε νεκρός λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, δήλωσε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση». «Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής αναβαθμίστηκε στο υψηλότερο και ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία σε κομβικά σημεία της πόλης», είπε.

Σύμφωνα με τον Ντάτσιτς, «ο δράστης ήταν ανήλικος, ο οποίος επιτέθηκε σε μέλος της Χωροφυλακής κρατώντας δύο μαχαίρια, φωνάζοντας “Αλλάχου Άκμπαρ”». Πρόσθεσε, ότι ο αστυνομικός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο, «εξουδετέρωσε» τον δράστη ως αυτοάμυνα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Serbia Knife Attack
Serbia Knife Attack
Serbia Knife Attack
Serbia Knife Attack

Ο δράστης ήταν υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους»

Ο Ντάτσιτς ανέφερε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας παρακολουθούσαν τον δράστη, τον οποίο χαρακτήρισε υποστηρικτή της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Όπως είπε, ο δράστης διατηρούσε στον λογαριασμό του στο Instagram τη μαύρη σημαία της οργάνωσης, ως ένδειξη υποστήριξης προς αυτήν.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο δράστης πιστεύεται ότι κατάγεται από την πόλη Σάμπατς της δυτικής Σερβίας. Όπως είπε, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας παρακολουθούσαν τον δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ντάτσιτς, ήταν υποστηρικτής της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος». «Ο δράστης διατηρούσε τη μαύρη σημαία του "Ισλαμικού Κράτους" στον λογαριασμό του στο Instagram, ως ένδειξη υποστήριξης προς την οργάνωση», είπε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση της Τετάρτης σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τις κρίσιμες πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Σερβία. Σε αυτές, ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος ήταν στο αξίωμα για εννιά χρόνια, ηττήθηκε από ένα κίνημα με επικεφαλής την νεολαία, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια διαδηλώσεων εναντίον του. Ωστόσο, ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να ελέγχουν την αστυνομία, καθώς η νέα κυβέρνηση δεν έχει ακόμη σχηματιστεί.

Την ίδια στιγμή, διεξήχθησαν και οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, χωρίς να αναδειχθεί σαφής νικητής, σύμφωνα με τα exit polls.

Τον Ιούνιο του 2024, ένας δράστης με βαλλίστρα είχε τραυματίσει έναν Σέρβο αστυνομικό που φρουρούσε την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι. Ο δράστης είχε πυροβοληθεί και σκοτωθεί από έναν φρουρό.

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