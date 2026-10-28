Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

Snapshot Στο 66,2% της ενσωμάτωσης, ο συνασπισμός υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει 56 έδρες, κοντά στο όριο των 61 για αυτοδυναμία.

Η αντιπολίτευση με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ συγκεντρώνει 48 έδρες.

Τα αραβικά κόμματα, αντίθετα στις πολιτικές Νετανιάχου, έχουν 16 έδρες.

Κόμματα όπως οι Έφεδροι, ο Λαός του Ισραήλ και το Χαρεντί δεν ξεπερνούν το όριο του 3,25% για είσοδο στην Κνεσέτ. Snapshot powered by AI

Δεν υπάρχει δραματική αλλαγή της εικόνας στα εκλογικά αποτελέσματα που έρχονται από το Ισραήλ. Στο 66,2% της ενσωμάτωσης ο συνασπισμός των κομμάτων υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταλαμβάνει 56 έδρες και είναι κοντά στο όριο των 61 εδρών για την αυτοδυναμία.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Γκάντι Άιζενκοτ κερδίζουν 48 έδρες και τα αραβικά κόμματα, που είναι αντίθετα με τις πολιτικές Νετανιάχου, συγκεντρώνουν 16 έδρες.

Κόμματα που βρίσκονται επί του παρόντος κάτω από το όριο του 3,25%, που απαιτείται για την είσοδο στην Κνεσέτ είναι οι Έφεδροι με 2,7%, ο Λαός του Ισραήλ με 1,6% και το Χαρεντί με 0,2%.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τα exit polls που προμήνυαν μεγάλο θρίλερ και έδιναν 50 έδρες στον συναπισμό του Νετανιάχου και 52 έδρες στα κόμματα υπό τον Άιζενκοτ δεν φαίνεται να επαληθεύονται. Αν ο Νετανιάχου καταφέρει να κερδίσει κοντά στις 56 με 57 έδρες τότε θα δώσει μάχη για να συγκροτήσει κυβέρνηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει απορρίψει κατηγορηματικά την συγκυβέρνηση με αραβικά κόμματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε ρυθμιστές και φαίνεται ότι θα καταλάβουν 16 με 17 έδρες. Επομένως οι επιλογές του είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Νετανιάχου θα διατηρήσει τον συνασπισμό του όπως είναι σήμερα με την συμμετοχή ακροδεξιών δυνάμεων και αναμένεται να πιέσει βουλευτές στην δεξιά πτέρυγα της αντιπολίτευσης προκειμένου να πάρει τις έδρες που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.

Επίσης ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος θα πιέσει και τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης προκειμένου να συμμαχήσουν μαζί του, αν και μία τέτοια εξέλιξη θεωρείται απίθανη. Πάντως ισραηλινά ΜΜΕ επιμένουν ότι σε αυτή τη φάση τα πολιτικά κόμματα και ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ απορρίπτουν το ενδεχόμενο επιστροφής στις κάλπες για δεύτερο γύρο εκλογών.

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Δύσκολες συμμαχίες απαιτεί η κάλπη στο Ισραήλ, καθώς τα κυρίαρχα πολιτικά μπλοκ φαίνεται, με βάση τα πρώτα αποτελέσματα, ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται σε μία μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, όταν Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Γκάντι Άιζενκοτ θα κληθούν να βρουν πολιτικά στηρίγματα προκειμένου να κυβερνήσουν αφού έχουν απορρίψει δια ροπάλου τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, τα οποία αναμένεται να καταλάβουν 16 με 17 έδρες.

Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες στο Ισραήλ; Στις 4 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν επίσημα τα εκλογικά αποτελέσματα αν και θα τα γνωρίζουμε ανεπίσημα πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό νόμο, έως τις 11 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ θα έχει συναντήσεις με όλα τα κόμματα και στη συνέχεια θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν από τους πολιτικούς.

O Iσραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ΑΡ

Το μέλος της Κνεσέτ που θα έχει την εντολή μπορεί να σχηματίσει κυβέρνησης μέσα σε 28 ημέρες. Εάν αυτός ο πολιτικός ζητήσει περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις με τα κόμματα ο Χέρτζογκ είναι σε θέση να του δώσει μία παράταση επιπλέον 14 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια φτάνει τις 42 ημέρες.

Εάν και τότε δεν τα καταφέρει η εντολή επιστρέφεται στον Ισραηλινό πρόεδρο, ο οποίος μπορεί για τρεις ημέρες να έχει νέο γύρο συναντήσεων με τα κόμματα. Αμέσως μετά μπορεί είτε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε άλλον πολιτικό ή να την επιστρέψει στην Κνεσέτ. Εάν παρουσιαστούν 61 βουλευτές της Κνεσέτ που προτείνουν έναν δικό τους υποψήφιο για να λάβει την εντολή τότε ο Ισραηλινός πρόεδρος έχει δύο ημέρες στη διάθεσή του για να εξετάσει την πρόταση.

Εάν τελικά λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο εν λόγω πολιτικός θα έχει μόνο 14 ημέρες για να δηλώσει εάν μπορεί να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Εάν κανείς πολιτικός σε αυτή την περίοδο δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση τότε η 26η Κνεσέτ διαλύεται και ακολουθεί δεύτερος γύρος εκλογών. Στις 18 Νοεμβρίου όσοι διαφωνούν με τα εκλογικά αποτελέσματα θα μπορούν να καταθέσουν επίσημα τις ενστάσεις τους.

Ένας άνδρας περνά μπροστά από ένα προεκλογικό πανό του Κόμματος Λικούντ, στο οποίο απεικονίζονται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ένα μήνυμα στα εβραϊκά που αναφέρει: «Έχουμε μία ευκαιρία να κερδίσουμε», στο Τελ Αβίβ, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια των γενικών εκλογών του Ισραήλ AP

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Με χαμόγελο και με τη σύζυγό του, Σάρα εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην συγκέντρωση του κόμματός του στην Ιερουσαλήμ. Από το βήμα ο Νετανιάχου ήταν προσεκτικός και δεν χρησιμοποίησε τη λέξη «νίκη» αλλά εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να σχηματίσει μία δεξιά κυβέρνηση.

«Σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι και μέλη του Λικούντ, σας ευχαριστώ πολύ όλους τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που συνεργάστηκαν τόσο σκληρά με τα κεντρικά μας γραφεία κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Ευχαριστώ τα εξαιρετικά μέλη του ψηφοδελτίου του Λικούντ και ευχαριστώ τα μέλη της κυβέρνησης που, μέσω θαρραλέων αποφάσεων και χάρη στους ηρωικούς στρατιώτες μας, έχουν επιτελέσει θαύματα που έχουν αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», είπε ο Νετανιάχου.

Και συνέχισε: «Εξουδετερώσαμε τους Νταφ, Χανίγια, Σινουάρ, Νασράλα, Χαμενεΐ, και δημιουργήσαμε ζώνες βαθιάς ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας, στο Λίβανο και στη Συρία. Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ, το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Σάρα, χαιρετά τους υποστηρικτές του στα κεντρικά γραφεία του κόμματος Λικούντ στην Ιερουσαλήμ 28 Οκτωβρίου 2026. AP

«Ακόμα περιμένουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία θα λάβουμε την επόμενη ή τις επόμενες δύο ημέρες. Δύο πράγματα έχουν καταστεί σαφή εδώ. Το πρώτο είναι αδιαμφισβήτητο: το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ισραήλ. Το δεξιό μπλοκ διαθέτει σαφή και αποφασιστική πλειοψηφία μεταξύ του σιωνιστικού κοινού. Πρέπει να σχηματίσουμε μια ισχυρή δεξιά εθνική κυβέρνηση. Το Ισραήλ δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο και πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που να στηρίζεται σε αντι-σιωνιστικά αραβικά κόμματα, κόμματα που αντιτίθενται στην ίδια την ύπαρξή μας, που θεωρούν τη Χαμάς φιλανθρωπική οργάνωση, που αποκαλούν τους στρατιώτες μας εγκληματίες πολέμου», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση. «Πώς μπορείτε να μιλάτε για συμμαχία των υπηρέτων, όταν συνεργάζεστε με εκείνους που επιτίθενται στους δικούς μας 'υπηρέτες', τους στρατιώτες των IDF; Η σιωνιστική πλειοψηφία πρέπει να ενωθεί, και μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το μέλλον του Ισραήλ».

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και υπογράμμισε: «Το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή, μαζί με τον εταίρο μας, τον πρόεδρο Τραμπ, για να εξαλείψει μια για πάντα την υπαρξιακή απειλή από το Ιράν».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, δήλωσε σε ομιλία του από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Τελ Αβίβ: «Γράψαμε ιστορία. Σήμερα το πρωί ο λαός του Ισραήλ προσήλθε σε δημοψήφισμα για την ηγεσία που θα οδηγήσει το Ισραήλ τα επόμενα χρόνια. Απόψε λάβαμε την απάντηση. Ο λαός αποφάσισε υπέρ της αλλαγής. Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού. Ο ισραηλινός λαός ψήφισε κατά της παραμονής του Νετανιάχου στη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ».

Και πρόσθεσε: «Ο Νετανιάχου βρίσκεται απόψε αντιμέτωπος με μια ευρύτερη και ισχυρότερη σιωνιστική πλειοψηφία. Θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να σχηματίσω μια σιωνιστική κυβέρνηση κινητοποίησης. Η εποχή της υπεκφυγής, της παράλειψης και των ψεμάτων έχει τελειώσει. Η εποχή του «εμείς» και του «αυτοί» έχει τελειώσει. Θα αποδείξουμε ότι αυτή δεν είναι μια νίκη της μιας πλευράς επί της άλλης στο έθνος, αλλά μια νίκη ολόκληρου του εβραϊκού λαού. Το Ισραήλ βρίσκεται στο δρόμο προς μια νέα εποχή. Μια εποχή ελπίδας, αμοιβαίας εγγύησης και αδελφοσύνης».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Άιζενκοτ απευθύνθηκε επίσης στους επικεφαλής του αμυντικού κατεστημένου της χώρας. «Ο Νετανιάχου είναι ένας μεταβατικός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή και εμπιστοσύνη. Να θυμάστε ότι υπηρετείτε το κράτος και τα συμφέροντα των πολιτών του Ισραήλ και μόνο. Να παραμείνετε ισχυροί και ακλόνητοι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα να σας αμφισβητήσει. Έχετε τη σαφή υποστήριξή μου. Νετανιάχου, μην τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια του Ισραήλ για τις πολιτικές σου ανάγκες», διεμήνυσε ο Άιζενκοτ.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ηγέτης του κόμματος κυματίζει μια ισραηλινή σημαία επί σκηνής μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων των exit polls στις γενικές εκλογές του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. 28 Οκτωβρίου 2026 AP

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