Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα

Snapshot Ο συνασπισμός του Νετανιάχου προβλέπεται να κερδίσει 56 έδρες στην Κνεσέτ με καταμετρημένο το 66,2% των ψήφων.

Η αντιπολίτευση αναζητά νέες συμμαχίες, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών κομμάτων που αναδεικνύονται σε ρυθμιστές με 15 ή 16 έδρες.

Ο Γιαΐρ Γκολάν κάλεσε την αντιπολίτευση να συνεργαστεί με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί ο Νετανιάχου.

Ο Γκολάν καταδίκασε τον ρατσιστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε εβραϊκές και αραβικές ψήφους και υπογράμμισε την ευθύνη για σχηματισμό κυβέρνησης αλλαγής. Snapshot powered by AI

Η πίεση που ασκούν τα εκλογικά αποτελέσματα - με καταμετρημένο το 66,2% των ψήφων ο συναπισμός Νετανιάχου θα κερδίσει 56 έδρες- στην αντιπολίτευση φαίνεται ότι την οδηγούν στο να αλλάξει στρατηγική και να συνομιλήσει με τα αραβικά κόμματα, τα οποία αναδεικνύονται σε ρυθμιστές αυτής της εκλογικής αναμέτρησης με 15 ή 16 έδρες.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού κεντροαριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, ο Γιαΐρ Γκολάν, κάλεσε σήμερα την αντιπολίτευση που βρίσκεται απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμμαχήσει με τα αραβικά κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να απομακρυνθεί από την εξουσία ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει πλέον να δεχόμαστε τον ρατσιστικό διαχωρισμό του Νετανιάχου ανάμεσα στις εβραϊκές ψήφους και τις αραβικές ψήφους», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ. «Έχουμε μια ευθύνη. Και έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση αλλαγής, σε συνεργασία με τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ».

Ο επικεφαλής του κόμματος Ra'am, Μανσούρ Αμπάς

Μανσούρ Αμπάς: Με προσέγγισαν και οι δύο πλευρές

Μετά την ανακοίνωση των exit polls ο πρόεδρος του κόμματος Ra’am, Μανσούρ Αμπάς δήλωσε ότι έχει επαφή με ανθρώπους τόσο από το στρατόπεδο του Νετανιάχου όσο και από το μπλοκ της αντιπολίτευσης.

«Όλοι μιλούν μαζί μας, όχι μόνο από το “μπλοκ της αλλαγής” (σ.σ. τα κόμματα της αντιπολίτευσης)», δηλώνει ο Αμπάς στο Κανάλι 12. Ο Αμπάς εξέφρασε την προθυμία του να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του αρχηγού του κόμματος Γιάσαρ, Γκάντι Άιζενκοτ. Ωστόσο επισήμανε ότι πρέπει πρώτα να καταστεί σαφές ότι ένας τέτοιος συνασπισμός είναι βιώσιμος. Το Ra'am είναι ένα συντηρητικό αραβικό κόμμα με ρίζες στο ισλαμιστικό κίνημα στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στην ομιλία του στα γραφεία του κόμματος Λικούντ στην Ιερουσαλήμ επανέλαβε ότι η προοπτική συνεργασίας με αραβικά κόμματα για τη συγκρότηση κυβέρνησης αποτελεί «ντροπή και αίσχος». Ο Νετανιάχου, όμως, ηγείται στα αποτελέσματα οπότε η πίεση για την σύναψη συμμαχιών πέφτει στην αντιπολίτευση, η οποία μέχρι χθες απέρριπτε τη συνεργασία με αραβικά κόμματα. Τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και του Γκάντι Άιζενκοτ υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

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