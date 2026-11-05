Γαλλία: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις – Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Λιόν - Βίντεο

Κλειστός θα μείνει σήμερα για τους επισκέπτες ο Πύργος του Άιφελ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις – Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Λιόν - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της καθήλωσης των μισθών.
  • Στη Λιόν οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, που χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό, ενώ διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές και πυρπόλησαν αυτοκίνητο.
  • Στην πόλη Νάντη σημειώθηκαν επίσης βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και οι διαδηλωτές περιέβαλαν τρακτέρ που διέσχιζε την πόλη.
  • Ένα γυμνάσιο κοντά στην Τουλούζη πυρπολήθηκε το πρωί της Πέμπτης.
  • Μέχρι τις 13:00 καταμετρήθηκαν περίπου 270.000 διαδηλωτές σε 180 πορείες εκτός Παρισιού, ενώ στη γαλλική πρωτεύουσα συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός διαδηλωτών και ο Πύργος του Άιφελ είναι κλειστός στους επισκέπτες.
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Σε εξέλιξη είναι ογκώδη συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της πανεθνικής απεργίας. Τα εργατικά συνδικάτα διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους ζωής και την καθήλωση των μισθών.

Στη Λιόν οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσαν αντικείμενα και άναψαν πυροτεχνήματα. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και έκανε ρίψεις νερού για να διαλύσει το πλήθος. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα προς την αστυνομία, ενώ ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε επίσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην πόλη βρίσκονται 800 διαδηλωτές του «Μαύρου Μπλοκ».Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο κέντρο της Λυών, παρά την απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με την Μοντ Μιλιέ, περιφερειακή γραμματέα του εργατικού συνδικάτου CGT.

Επίσης, σημειώθηκαν συμπλοκές στην πόλη Νάντη της δυτικής Γαλλίας, όπου βίντεο που μεταδόθηκε από το γαλλικό δίκτυο BFMTV έδειχνε την αστυνομία να ρίχνει δακρυγόνα, ενώ ένα τρακτέρ διέσχιζε την πόλη, περικυκλωμένο από διαδηλωτές.

Το κανάλι ανέφερε επίσης ότι ένα γυμνάσιο κοντά στην πόλη Τουλούζη πυρπολήθηκε το πρωί της Πέμπτης.Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, έως τη 13:00 είχαν καταμετρηθεί περίπου 270.000 διαδηλωτές σε 180 πορείες εκτός του Παρισιού. Στη γαλλική πρωτεύουσα έχει ήδη αρχίσει και συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος διαδηλωτών και για σήμερα θα μείνει κλειστός στους επισκέπτες ο Πύργος του Άιφελ.

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