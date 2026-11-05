Ξανά στους δρόμους οι Γάλλοι: Πάνω από 250 κινητοποιήσεις σήμερα στη χώρα

Οι γαλλικές Αρχές υπολογίζουν πως περίπου 500.000 έως 700.000 διαδηλωτές θα συμμετάσχουν στις πορείες

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Ξανά στους δρόμους οι Γάλλοι: Πάνω από 250 κινητοποιήσεις σήμερα στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία διοργανώνονται σήμερα (5/11) πάνω από 250 κινητοποιήσεις, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν έως και 700.000 διαδηλωτές.
  • Τα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνουν αυξήσεις μισθών και προστασία δημόσιων υπηρεσιών.
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Μαζικές κινητοποιήσεις διοργανώνονται ξανά στη Γαλλία σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, την ίδια μέρα που στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένονται να συμμετάσχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας εθνικής ημέρας δράσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 250 δράσεις, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το BBC, οι γαλλικές Αρχές υπολογίζουν πως περίπου 500.000 έως 700.000 διαδηλωτές θα συμμετάσχουν στις πορείες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο Παρίσι δεκάδες χιλιάδες θα δώσουν το παρών σε κινητοποιήσεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι αναπτύσσονται 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις, δεσμευόμενος η στάση των Αρχών να είναι «αμείλικτη» εάν υπάρχει βία.

Τις κινητοποιήσεις διοργανώνουν 5 συνδικάτα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αυξήσεις στους μισθούς, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην αύξηση του κόστους ζωής, την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Η επικεφαλής του συνδικάτου CFDT, Μαριλίζ Λεόν, κατήγγειλε ότι δεν είναι μόνο ο κατώτατος μισθός που πρέπει να αυξηθεί: «Ζητάμε καθαρή αύξηση 100 ευρώ τον μήνα».

«Ήρθε η ώρα να περάσει η κινητοποίηση στο επόμενο επίπεδο, η απεργία πρέπει να κυριαρχήσει», δήλωσε εκπρόσωπος άλλου συνδικάτου.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση προσπάθησε να κατευνάσει τη λαϊκή οργή, μειώνοντας το κόστος των καυσίμων με την αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα.

Οι υπουργοί υποσχέθηκαν επίσης στους μαθητές τη μεταρρύθμιση της πλατφόρμας εισαγωγής στα πανεπιστήμια, Parcoursup, και την τελική αντικατάστασή της έως το 2028.

Ωστόσο, οι Γάλλοι ζητούν ακόμα πιο ουσιαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

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