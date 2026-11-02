Επεισόδια σε διαδηλώσεις στην Ευρώπη: Η Γαλλία ξεκινά έρευνα για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού

Snapshot Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Γερμανίας και Πορτογαλίας, πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις με αιτήματα για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τη στέγαση και το κόστος ζωής.

Στη Γαλλία, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού.

Στην Πορτογαλία, η αστυνομία εκκένωσε βίαια καταλήψεις στη Λισαβόνα.

Στη Γερμανία, στη Φρανκφούρτη καταστράφηκαν καταστήματα και τραυματίστηκαν περίπου 100 αστυνομικοί, ενώ έγιναν 1.500 συλλήψεις σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις.

Στην Αλβανία και την Ελβετία, οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια με τραυματισμούς και χρήση δακρυγόνων, κανόνια νερού και πλαστικές σφαίρες από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων σε πόλεις της Ευρώπης, με τις Αρχές της Γαλλίας να έχουν ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικού.

Σε πόλεις της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας, της Αλβανίας και της Γαλλίας διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, αιτούμενοι άμεσες και ριζικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη στεγαστική κρίση, αλλά και λύσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία

Περίπου 320.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε Παρίσι, Μασσαλία, Γκρενόμπλ, Μπορντό, Λυόν και Τουλούζη. Καθώς οι συγκεντρώσεις ολοκληρώνονταν, κουκουλοφόροι προκάλεσαν επεισόδια, τα οποία ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, χαρακτήρισε ως «ακραία» περιστατικά βίας.

Οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν περισσότερα από 770 άτομα. Στο Παρίσι, η εισαγγελία ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν εμπρηστικοί μηχανισμοί εναντίον μιας ομάδας περίπου 15 αστυνομικών και ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία».

Μια φωτογραφία ενός αστυνομικού με το πόδι του τυλιγμένο στις φλόγες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ο αστυνομικός, ο οποίος υπέστη εγκαύματα στον αστράγαλο και ελαφρά τραύματα στο χέρι, δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ότι επρόκειτο για έναν «ιδιαίτερα εξελιγμένο» εμπρηστικό μηχανισμό.

Εκκενώθηκαν καταλήψεις στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, η αστυνομία εκκένωσε καταλήψεις, χρησιμοποιώντας βία κατά των διαδηλωτών.

Η αστυνομία απομάκρυνε διαδηλωτές με τη βία από την πλατεία Ρόσιο στη Λισαβόνα γύρω στις 4:30 π.μ. της Κυριακής, αφού χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης το Σάββατο για τη στεγαστική κρίση και έστησαν σκηνές.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας να αποσύρει ένα νομοσχέδιο που καθιστά ευκολότερες τις εξώσεις και τερματίζει τα ανώτατα όρια ενοικίων στις νέες μισθώσεις.

Καταστράφηκαν καταστήματα στη Φρανκφούρτη

Στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, πολλά καταστήματα καταστράφηκαν, ενώ περίπου 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ δεσμεύτηκε για αυστηρές ποινές σε βάρος των δραστών.

Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές διαδήλωσαν σε πάνω από 30 γερμανικές πόλεις το Σάββατο για να απαιτήσουν καλύτερη εκπαίδευση και χαμηλότερο κόστος ζωής σε διαμαρτυρίες με επικεφαλής την καμπάνια «Gen Z regelt» (Η Gen Z ρυθμίζει), με την αστυνομία να πραγματοποιεί περίπου 1.500 συλλήψεις.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν επίσης το βράδυ του Σαββάτου και στην Κολωνία, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.Η καμπάνια Gen Z regelt δημοσίευσε δήλωση με την οποία αποστασιοποιείται από κάθε βία.

Επεισόδια σε Αλβανία και Ελβετία

Στα Τίρανα, κουκουλοφόροι εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ εναντίον της αστυνομίας, στο περιθώριο διαδήλωσης για την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίον κατηγορούν για διαφθορά.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, το υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανίας ανέφερε ότι 350 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί στις διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων 200 αστυνομικών, ενώ 269 ανήλικοι συνελήφθησαν.

Στην Ελβετία, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Ζυρίχη και τη Βασιλεία το βράδυ του Σαββάτου, με το σύνθημα: «Φτάνει πια και στην Ελβετία».

Στη Ζυρίχη, η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τις διαδηλώσεις, ενώ μερίδα διαδηλωτών τους πέταξε κρότου – λάμψης, μπουκάλια και πέτρες.