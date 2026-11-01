Πορτογαλία: Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών «στέγασης» σε Λισαβόνα και Πόρτο

Διαδηλωτές εδώ και εβδομάδες, ακολουθώντας το ισπανικό παράδειγμα διαμαρτυρίας για τον αυξανόμενο κόστος στέγασης, στήνουν αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε κεντρικές πλατείες 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πορτογαλία: Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών «στέγασης» σε Λισαβόνα και Πόρτο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αστυνομικοί εισέβαλαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς διαδηλωτών στη Λισαβόνα και το Πόρτο, προκαλώντας συγκρούσεις.
  • Συνελήφθησαν 13 άτομα και τραυματίστηκαν 13 αστυνομικοί, με οκτώ να μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ενώ και αρκετοί διαδηλωτές υπέστησαν τραυματισμούς.
  • Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος στέγασης και καταγγέλλουν αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάλυσης των καταυλισμών.
  • Η αστυνομία κατέσχεσε συνολικά 99 σκηνές από τις δύο πόλεις και χαρακτήρισε την επιχείρηση αυστηρή αλλά σεβαστή προς τα δικαιώματα των πολιτών.
  • Οι ακτιβιστές κάλεσαν σε νέα συγκέντρωση στη Λισαβόνα το απόγευμα της Κυριακής για να διαμαρτυρηθούν κατά της αστυνομικής καταστολής.
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Νύχτα έντασης στην Πορτογαλία, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής, αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στην τελευταία αντιπαράθεση για τη στεγαστική κρίση στη χώρα.

Δεκάδες αστυνομικοί μπήκαν λίγο μετά τις 4 το πρωί, σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς που έστησαν στις πλατείες της Λισαβόνας και του Πόρτο, οι διαμαρτυρόμενοι.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «μυρίζει σαν δικτατορία», ενώ η αστυνομία είπε ότι κάποιοι πέταξαν μπουκάλια και μπογιές στους αστυνομικούς καθώς προσπαθούσαν να κατεβάσουν τις σκηνές.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έξι άτομα συνελήφθησαν στη Λισαβόνα και επτά στο Πόρτο επειδή αρνήθηκαν τις εντολές να διαλυθούν. Αναφέρθηκε επίσης ότι 13 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη διαδικασία, με οκτώ να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Στο Πόρτο, η αστυνομία είπε ότι τρεις αστυνομικοί με πολιτικά που παρακολουθούσαν τους διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση αφού εντοπίστηκαν από μια ομάδα.

Ένας απροσδιόριστος αριθμός διαδηλωτών τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε «με αυστηρότητα, ισορροπία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών», ανέφερε η δήλωση.

Η ομάδα ακτιβιστών Acampada Lisboa είπε ότι περισσότεροι από 30 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 10 που χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, και κάλεσε σε νέα συγκέντρωση στην πρωτεύουσα το απόγευμα της Κυριακής για να διαμαρτυρηθούν κατά της αστυνομικής επιχείρησης.

«Δεν θα σιωπήσουμε», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με φωτογραφίες διαδηλωτών με μώλωπες ή αιμορραγία από τραυματισμού, κάνοντας λόγο για «αστυνομική βία».

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινα γαρίφαλα, σύμβολο της επανάστασης της Πορτογαλίας το 1974, παραπέμποντας στην ειρηνική εξέγερση υπό την ηγεσία του στρατού που τερμάτισε σχεδόν πέντε δεκαετίες δικτατορίας.

Η αστυνομία είπε ότι κατέσχεσε 69 σκηνές στη Λισαβόνα και 30 στο Πόρτο.

Οι καταυλισμοί είχαν στηθεί αργά το Σάββατο μετά από ειρηνικές πορείες στις δύο πόλεις ενάντια στο αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Οι αξιωματικοί έχουν επανειλημμένα διαλύσει καταυλισμούς που έχουν ξεφυτρώσει σε όλη τη Λισαβόνα και το Πόρτο τις τελευταίες εβδομάδες.

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