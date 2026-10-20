Πορτογαλία: Αστυνομική επιχείρηση για εκκένωση κατασκηνωτών σε Λισαβόνα και Πόρτο - 55 συλλήψεις

Snapshot Η αστυνομία της Πορτογαλίας εκκένωσε παράνομες κατασκην διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση σε Λισαβόνα και Πόρτο, με 55 συλλήψεις.

Στο Πόρτο η κυβέρνηση διέταξε επέμβαση στρατιωτικών δυνάμεων για την αποτροπή νέων επεισοδίων, ενώ στη Λισαβόνα σημειώθηκε αστυνομική βία.

Η στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία χαρακτηρίζεται από υπερδιπλασιασμό τιμών αγοράς και ενοικίων από το 2017, με έντονη πίεση στις μεγάλες πόλεις.

Οι διαδηλωτές ζητούν την απόσυρση νομοσχεδίου που διευκολύνει εξώσεις και καταργεί ανώτατα όρια ενοικίων, το οποίο έχει περάσει σε πρώτη ανάγνωση στο κοινοβούλιο.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών και επεισοδιακών διαδηλώσεων σχετικών με κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία της Πορτογαλίας προχώρησε σε επιχειρήσεις εκκένωσης των κατασκηνωτών που βρίσκονταν σε διαμαρτυρία για τη στεγαστική κρίση σε Λισαβόνα και Πόρτο.

Ύστερα από τρεις ημέρες διαμαρτυρίας στην πλατεία Ρόσιο της πρωτεύουσας και 10 μέρες στην Ντομ Γιάου Ι στο Πόρτο, η αστυνομία αποφάσισε να κηρύξει την κατασκήνωση παράνομη και προχώρησε σε απομάκρυνση των σκηνών και 55 συλλήψεις πολιτών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν τις 6π.μ. τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού πρώτα είχε ενημερώσει τους διαδηλωτές. Στο Πόρτο οι περισσότεροι κατέβασαν μόνοι τους τις σκηνές, ωστόσο στη Λισαβόνα σημειώθηκε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες χρησιμοποίησαν βία.

Μάλιστα, στο Πόρτο η κυβέρνηση αποφάσισε την επέμβαση στρατού, για να αποτρέψει νέες διαμαρτυρίες και επεισόδια.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Η πίεση είναι πιο έντονη στις μεγάλες πόλεις, όπου έχει επίσης εκδηλωθεί αντίθεση στον υπερβολικό τουρισμό και στην εισροή των λεγόμενων «ψηφιακών νομάδων».

Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κεντροδεξιά κυβέρνηση να αποσύρει ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια ενοικίων στις νέες μισθώσεις, το οποίο πέρασε σε πρώτη ανάγνωση στο κοινοβούλιο με την αποχή του ακροδεξιού κόμματος «Chega».

Η Πορτογαλία, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, βρίσκεται σε περίοδο έντονων διαμαρτυριών και επεισοδιακών διαδηλώσεων.

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