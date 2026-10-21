Πορτογαλία: Στους δρόμους οι πολίτες για τη στεγαστική κρίση – 55 συλλήψεις στη Λισαβόνα

Νέες κινητοποιήσεις σε Λισαβόνα και Πόρτο μετά την απομάκρυνση καταυλισμών ακτιβιστών από την αστυνομία

Γιάννης Φιλιππάκος

Πορτογαλία: Στους δρόμους οι πολίτες για τη στεγαστική κρίση – 55 συλλήψεις στη Λισαβόνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Λισαβόνα και το Πόρτο ζητώντας λύσεις στην στεγαστική κρίση και προσιτή κατοικία.
  • Η αστυνομία απομάκρυνε 228 σκηνές από καταυλισμούς ακτιβιστών, με 55 συλλήψεις και δύο τραυματισμούς στη Λισαβόνα.
  • Στην πλατεία Ρόσιο οι διαδηλωτές επανέστησαν σκηνές και υπέγραψαν συνθήματα κατά της εμπορευματοποίησης της πόλης.
  • Η αστυνομία υποστήριξε ότι η βία περιορίστηκε μετά από άρνηση ορισμένων διαδηλωτών να αποχωρήσουν, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπερασπίστηκε τις ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.
  • Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας κάλεσε σε ευρεία πολιτική συμφωνία για μακροπρόθεσμα μέτρα και ακτιβιστές επιχειρούν συντονισμό με αντίστοιχες κινητοποιήσεις στην Ισπανία.
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Χιλιάδες πολίτες βγήκαν ξανά το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους της Πορτογαλίας, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έγιναν στη Λισαβόνα και το Πόρτο.

Οι κινητοποιήσεις ακολούθησαν την αστυνομική επιχείρηση που είχε γίνει λίγες ώρες νωρίτερα για την απομάκρυνση σκηνών και πρόχειρων καταυλισμών ακτιβιστών. Στη Λισαβόνα, οι αρχές ανακοίνωσαν 55 συλλήψεις και δύο τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Στην πλατεία Ρόσιο, στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να στήσουν ξανά σκηνές και να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. «Με ανάγκασαν να βγω στον δρόμο για να φωνάξω» και «Η Λισαβόνα δεν είναι προς πώληση» έγραφαν ορισμένα από τα πανό που κρατούσαν.

Ένταση κατά την απομάκρυνση των καταυλισμών

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία απομάκρυνε συνολικά 228 σκηνές από καταυλισμούς στη Λισαβόνα και στο Πόρτο.

Στην πλατεία Ρόσιο, ομάδα ακτιβιστών σχημάτισε ανθρώπινη αλυσίδα επιχειρώντας να εμποδίσει την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι η χρήση βίας ήταν περιορισμένη και έγινε αφού ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους αρνήθηκαν να αποχωρήσουν παρά τις σχετικές εντολές. Το υπουργείο Εσωτερικών από την πλευρά του υπερασπίστηκε τους χειρισμούς των δυνάμεων ασφαλείας, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχε δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο.

Πιέζουν για λύσεις στη στεγαστική κρίση

Οι κινητοποιήσεις έρχονται σε μια περίοδο έντονης πίεσης στην αγορά κατοικίας, με τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων να έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο έχει ζητήσει «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των πολιτικών κομμάτων για τη λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων.

Μέρος των ακτιβιστών επιχειρεί παράλληλα να συντονίσει τη δράση του με αντίστοιχες κινητοποιήσεις στην Ισπανία, παίρνοντας ως παράδειγμα τους καταυλισμούς που έχουν στηθεί εκεί, μεταξύ άλλων και στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης.

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