Στενά του Ορμούζ: Βίντεο δείχνει πλοίο να βυθίζεται – Αναφορές για ιρανική επίθεση

Snapshot Βίντεο δείχνει το πλοίο KAYAN να βυθίζεται στα Στενά του Ορμούζ με έντονη κλίση και το κύτος του κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η ανάρτηση αποδίδει την βύθιση σε επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, χωρίς όμως ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών ή της ημερομηνίας του βίντεο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πυρκαγιές σε δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενοι μη εξουσιοδοτημένες θαλάσσιες διαδρομές.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO έχει καταγράψει πολλαπλές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, με πολλές άγνωστης προέλευσης πληγές.

Η ένταση στην περιοχή έχει μειώσει σημαντικά τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Νέες εικόνες από πλοίο που βρίσκεται σε κατάσταση βύθισης στα Στενά του Ορμούζ κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το οπτικό υλικό, το οποίο δημοσίευσε ο λογαριασμός IranView24 στην πλατφόρμα X, δείχνει ένα μεγάλο πλοίο με την ονομασία KAYAN στην πλώρη του, να έχει πάρει έντονη κλίση, με σημαντικό τμήμα του κύτους του να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η ανάρτηση συνδέει το περιστατικό με επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC). Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ζημιές το συγκεκριμένο πλοίο, ούτε έχει εξακριβωθεί η ημερομηνία καταγραφής του βίντεο.

Footage reportedly shows an oil tanker sinking in the Strait of Hormuz after being targeted by Iran’s IRGC https://t.co/b2MnjMFsyy — IranView24 News Agency (@IranView24) November 6, 2026

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι επιθέσεις και οι αναφορές για ζημιές σε εμπορικά πλοία έχουν πολλαπλασιαστεί.

Σύμφωνα με το Reuters, στις 5 Νοεμβρίου οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε διαφορετικά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ. Η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα πλοία επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν θαλάσσιες διαδρομές τις οποίες χαρακτηρίζει μη εξουσιοδοτημένες.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έχει καταγράψει περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν την προέλευση των πληγμάτων.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραστικά, σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

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