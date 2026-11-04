Τέσσερα τάνκερ καταστράφηκαν από θαλάσσιες νάρκες στο Ορμούζ - «Παρέβησαν» τις εντολές του Ιράν

Snapshot Τέσσερα ιρανικά πετρελαιοφόρα καταστράφηκαν από θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ μετά από παραβίαση ιρανικών εντολών.

Άλλα δύο σκάφη που επίσης παραβίασαν τις οδηγίες της Τεχεράνης ακινητοποιήθηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέρριψαν drone πάνω από το στενό του Ορμούζ, σημαντική θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στα τέλη Φεβρουαρίου και απαιτεί από τις ΗΠΑ να αποδεχτούν αξιώσεις για να το ανοίξει ξανά.

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, με ένταση να αυξάνεται λόγω απειλών για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Σε θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ έπεσαν τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (04/11/2026), ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Τα τάνκερ καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με το Ιράν, τα τέσσερα τάνκερ, που «παρέβησαν» τις ιρανικές εντολές και «αποπειράθηκαν να διασχίσουν την απαγορευμένη διαδρομή» στο νότιο τμήμα της θαλάσσιας οδού «καταστράφηκαν αφού έπεσαν σε ναυτικές νάρκες και καίγονται ακόμη», ενώ «άλλα δύο σκάφη», που επίσης «παραβίασαν» τις οδηγίες της Τεχεράνης, «ακινητοποιήθηκαν», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ανέφεραν ακόμη ότι κατέρριψαν drone στους αιθέρες πάνω από το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε μερικές ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα του Τύπου για τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο ιρανικό νησί Κεσμ, στο στενό. Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει κλείσει τη θαλάσσια οδό και βάζει στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το πέρασμα χωρίς την άδεια της. Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Η Τεχεράνη δήλωσε τη Δευτέρα έτοιμη να ανοίξει το στενό, με προϋπόθεση όμως την αποδοχή από την Ουάσιγκτον σειράς αξιώσεών της, μετά τις απειλές που πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την επανέναρξη βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας στην ιρανική επικράτεια.