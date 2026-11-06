Αγροτικό πετρέλαιο: Πληρωμή 208.509 ευρώ σε 918 πρατήρια - Πώς λειτουργεί η επιστροφή ΕΦΚ και ΦΠΑ

Snapshot Η διαδικασία επιστροφής επιτρέπει στους αγρότες να αγοράζουν πετρέλαιο με έκπτωση του ΕΦΚ και ΦΠΑ απευθείας, χωρίς εκ των υστέρων αιτήσεις.

Ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο με μείωση ΕΦΚ, καταχωρεί το παραστατικό ψηφιακά και λαμβάνει την επιστροφή χωρίς συμψηφισμό οφειλών.

Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται αιτήματα επιστροφής δύο φορές την εβδομάδα και πιστώνει τα ποσά στους λογαριασμούς των πρατηρίων.

62 πρατήρια αποκλείστηκαν από την πρώτη πληρωμή λόγω μη δήλωσης IBAN και καλούνται να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα myAADE για την επόμενη πληρωμή. Snapshot powered by AI

Την πρώτη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν, προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν αγροτικό πετρέλαιο με έκπτωση στους δικαιούχους αγρότες, πραγματοποίησε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDiesel και myDieselapp.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στην πρώτη καταβολή εντάχθηκαν συνολικά 918 πρατήρια, τα οποία θα λάβουν το ποσό των 208.509,36 ευρώ. Η επιστροφή αφορά 1.490 πωλήσεις αγροτικού πετρελαίου, οι οποίες είχαν επαληθευτεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας έως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 23:59:59.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία επιστροφής

Με το συγκεκριμένο σύστημα, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης για αποκλειστικά γεωργική χρήση, επωφελούμενοι από την έκπτωση του ΕΦΚ και του αντίστοιχου ΦΠΑ απευθείας κατά την αγορά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων.

Η έκπτωση ισχύει μέχρι τη μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε αγρότης, η οποία προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Από την πλευρά του, ο πρατηριούχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης στο οποίο έχει ήδη αφαιρεθεί ο ΕΦΚ. Στη συνέχεια, καταχωρίζει το παραστατικό στην ψηφιακή εφαρμογή, όπου πραγματοποιείται η απαραίτητη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, δηλαδή του myDATA ή των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ).

Ακολούθως, η ΑΑΔΕ επιστρέφει στο πρατήριο τον ΕΦΚ, ο οποίος ανέρχεται σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο, καθώς και τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτόν. Μάλιστα, η επιστροφή πραγματοποιείται χωρίς συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του πρατηριούχου προς το Δημόσιο.

Η επεξεργασία των αιτημάτων επιστροφής ξεκινά δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, με στόχο τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρατηρίων τουλάχιστον δύο φορές εβδομαδιαίως.

Παράλληλα, ο ΦΠΑ που επιστρέφεται προσυμπληρώνεται αυτόματα στον κωδικό 424, με την ένδειξη «Ποσό ΦΠΑ επί ΕΦΚ πετρελαίου αγροτών», στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η καταβολή.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες επωφελούνται από την έκπτωση ήδη από τη στιγμή του ανεφοδιασμού, ενώ τα πρατήρια ανακτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ποσά που έχουν διαθέσει.

Εκτός πρώτης πληρωμής 62 πρατήρια - Τι πρέπει να κάνουν

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι 62 επιπλέον πρατήρια δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, καθώς δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN στο σύστημα της Αρχής.

Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη αποσταλεί σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου οι συγκεκριμένοι πρατηριούχοι να προχωρήσουν στη δήλωση του λογαριασμού τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στην πλατφόρμα myAADE. Μόλις ολοκληρωθεί η δήλωση, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί στον πρώτο επόμενο κύκλο πληρωμών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί, τέλος, όλους τους πρατηριούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να ελέγξουν ότι ο τραπεζικός τους λογαριασμός είναι δηλωμένος και επικαιροποιημένος, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιστροφών.