Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€

Το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού έκαναν πραγματικότητα ο Τζον και η Τρέισι, ένα ζευγάρι από τον Καναδά, οι οποίοι πριν από οκτώ χρόνια αγόρασαν μια έκταση 32 στρεμμάτων στη Βρετανική Κολομβία.

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