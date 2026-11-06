Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€
Ζευγάρι από τον Καναδά αγόρασε ιδιωτικό νησί 32 στρεμμάτων έναντι μόλις 48.400 ευρώ, επιλέγοντας να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και να ζήσει αυτόνομα μέσα στη φύση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού έκαναν πραγματικότητα ο Τζον και η Τρέισι, ένα ζευγάρι από τον Καναδά, οι οποίοι πριν από οκτώ χρόνια αγόρασαν μια έκταση 32 στρεμμάτων στη Βρετανική Κολομβία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Πειραιώς δίνει ρυθμό στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 2 μοναδικά μουσικά events!
15:59 ∙ ΚΥΠΡΟΣ
Απειλή για βόμβα σε πτήση Πράγα - Λάρνακα
14:24 ∙ LIFESTYLE
Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός
11:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια
14:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ