Βόλος: Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μητέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την 9χρονη κόρη της

Snapshot Η 52χρονη μητέρα στο Βόλο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή για σεξουαλική εκμετάλλευση της 9χρονης κόρης της.

Η γυναίκα παραδέχτηκε τις πράξεις της και ισχυρίστηκε ότι την καθοδηγούσε τρίτο πρόσωπο λόγω οικονομικής ανάγκης.

Η ανήλικη ζούσε σε άθλιες συνθήκες χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για παραγωγή, διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού, καθώς και για γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Η ανήλικη διαμένει πλέον σε ίδρυμα και δεν κατέθεσε στη δίκη. Snapshot powered by AI

Με ποινή κάθειρξης 15 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε η 52χρονη μητέρα που κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 9χρονης κόρης της στο Βόλο.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία όταν ήρθε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο του 2025, όταν η γυναίκα συνελήφθη και προφυλακίστηκε για την υπόθεση. Η 52χρονη παραδέχτηκε τα πάντα και δήλωσε στο δικαστήριο ότι την καθοδηγούσε τρίτο πρόσωπο γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) της Λάρισας δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με τα gegonota.gr, η ανήλικη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ ζούσε σε άθλιες συνθήκες λόγω της οικονομικής κατάστασης της μητέρας της. Συγκεκριμένα, στο σπίτι δεν υπήρχε ρεύμα και νερό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε ούτε να φάει. Το 2022, η μητέρα της την παρέδωσε σε ίδρυμα καθώς δεν μπορούσε πλέον να την φροντίζει, ωστόσο φιλανθρωπικοί οργανισμοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της. Έκτοτε έζησε τον εφιάλτη.

Η ίδια είχε δηλώσει στα gegonota τον Ιανουάριο του 2022: «Tο χρέος στη ΔΕΗ είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2. 650 ευρώ. Από το 2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος εκτοξεύθηκε. Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα. Μπορώ να κάνω όποια δουλειά χρειαστεί. Πρέπει να ζήσουμε και το μόνο που ζητάω είναι να δουλέψω».

Σύμφωνα με την δικαστική υπόθεση, η μητέρα προέβη σε σεξουαλικές πράξεις με την κόρη της, ενώ μαγνητοσκοπούσε και εμπορευόταν το πορνογραφικό υλικό. Στην κατοχή της βρέθηκαν τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, χωρίς σε όλες να διακρίνονται τα πρόσωπά τους.

Η 52χρονη παραπέμφθηκε για παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου, καθώς και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Σημειώνεται πως η ανήλικη διαμένει πλέον σε ίδρυμα, ενώ στην δίκη δεν κατέθεσε.

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