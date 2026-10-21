Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της

Snapshot Ο 44χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια για βιασμό της 9χρονης θετής κόρης του και σεξουαλική κακοποίηση δεύτερης ανήλικης.

Η κακοποίηση της 9χρονης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν η μητέρα της απουσίαζε, και συνεχίστηκε μετά την επιστροφή της.

Ο δράστης απειλούσε το παιδί ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της για να τη διατηρήσει σιωπηλή.

Κατά την απολογία του, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο.

Το δικαστήριο επέβαλε και πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε άμεσα στη φυλακή. Snapshot powered by AI

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ένας 44χρονος, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για τον βιασμό της 9χρονης κόρης της συζύγου του, καθώς και για δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού, το οποίο του είχαν εμπιστευθεί για να το προσέχει.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη (20/10), με τον 44χρονο, αλβανικής υπηκοότητας, να οδηγείται στη φυλακή μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Αλμυρού Μαγνησίας, όπου ο καταδικασθείς είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας προηγουμένως διαμείνει στον Τύρναβο Λάρισας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είχε το γεγονός ότι το ένα από τα δύο ανήλικα θύματα ήταν η κόρη της συζύγου του από προηγούμενο γάμο, την οποία ο 44χρονος είχε αναλάβει να φροντίζει κατά την απουσία της μητέρας της.

Το χρονικό της κακοποίησης της 9χρονης

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο, ο 44χρονος, μετά τον γάμο του, μετακόμισε μαζί με τη σύζυγό του από τον Τύρναβο σε χωριό της περιοχής του Αλμυρού.

Το καλοκαίρι του 2023, η γυναίκα, η οποία ήταν τότε έγκυος, ταξίδεψε στην Αλβανία, αφήνοντας την 9χρονη κόρη της από τον πρώτο της γάμο υπό την επίβλεψη του συζύγου της.

Κατά το διάστημα της απουσίας της μητέρας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άρχισε η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Οι πράξεις φέρεται να συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την επιστροφή της μητέρας, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του 2025.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο πατριός υποχρέωνε την ανήλικη να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και προχωρούσε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της.

Οι απειλές για τη γιαγιά της και ο φόβος που κρατούσε το παιδί σιωπηλό

Καθοριστικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι απειλές που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, χρησιμοποιούσε ο 44χρονος προκειμένου να αποτρέψει την ανήλικη από το να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Ειδικότερα, φέρεται να απειλούσε ότι θα σκοτώσει μέλη της οικογένειάς της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γιαγιά του κοριτσιού.

Ο φόβος για την ασφάλεια των αγαπημένων της προσώπων είχε ως αποτέλεσμα η 9χρονη να μην αποκαλύψει αρχικά στη μητέρα της την κακοποίηση που υφίστατο.

Οι απειλές αυτές, όπως περιγράφονται στο βούλευμα, αποτελούσαν μέρος του τρόπου με τον οποίο ο δράστης διατηρούσε τον έλεγχο πάνω στο παιδί και εξασφάλιζε τη σιωπή του.

Η δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας εξέτασε και δεύτερη υπόθεση, η οποία αφορούσε διαφορετικό ανήλικο κορίτσι, ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, το παιδί είχε ανατεθεί στην επίβλεψη του 44χρονου από πρόσωπα που τον εμπιστεύονταν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για την πράξη της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, όπως προσδιορίστηκε η κατηγορία στη δικαστική διαδικασία.

Για τη συγκεκριμένη πράξη, το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 44χρονος

Κατά την απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ήδη από το στάδιο της προανάκρισης είχε αμφισβητήσει τις καταγγελίες της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν προϊόν της φαντασίας της.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης η σύζυγός του και η μητέρα του κατηγορουμένου.

Και οι δύο ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχαν αντιληφθεί όσα καταγγέλθηκαν ότι συνέβαιναν.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου, το δικαστήριο, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις, κατέληξε σε ομόφωνη καταδικαστική απόφαση.

Ισόβια, επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο 5.000 ευρώ

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελικής αρχής και έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 44χρονο και για τα δύο αδικήματα.

Για τον βιασμό της ανήλικης κόρης της συζύγου του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ για τη δεύτερη πράξη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 15 ετών.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο καταδικασθείς οδηγήθηκε στη φυλακή.

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