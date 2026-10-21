Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της

Ομόφωνη η καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας – Ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της 9χρονης κόρης της συζύγου του και για δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης κάτω των 14 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 44χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια για βιασμό της 9χρονης θετής κόρης του και σεξουαλική κακοποίηση δεύτερης ανήλικης.
  • Η κακοποίηση της 9χρονης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν η μητέρα της απουσίαζε, και συνεχίστηκε μετά την επιστροφή της.
  • Ο δράστης απειλούσε το παιδί ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της για να τη διατηρήσει σιωπηλή.
  • Κατά την απολογία του, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο.
  • Το δικαστήριο επέβαλε και πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε άμεσα στη φυλακή.
Snapshot powered by AI

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ένας 44χρονος, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για τον βιασμό της 9χρονης κόρης της συζύγου του, καθώς και για δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού, το οποίο του είχαν εμπιστευθεί για να το προσέχει.

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη (20/10), με τον 44χρονο, αλβανικής υπηκοότητας, να οδηγείται στη φυλακή μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Αλμυρού Μαγνησίας, όπου ο καταδικασθείς είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας προηγουμένως διαμείνει στον Τύρναβο Λάρισας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είχε το γεγονός ότι το ένα από τα δύο ανήλικα θύματα ήταν η κόρη της συζύγου του από προηγούμενο γάμο, την οποία ο 44χρονος είχε αναλάβει να φροντίζει κατά την απουσία της μητέρας της.

Το χρονικό της κακοποίησης της 9χρονης

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο, ο 44χρονος, μετά τον γάμο του, μετακόμισε μαζί με τη σύζυγό του από τον Τύρναβο σε χωριό της περιοχής του Αλμυρού.

Το καλοκαίρι του 2023, η γυναίκα, η οποία ήταν τότε έγκυος, ταξίδεψε στην Αλβανία, αφήνοντας την 9χρονη κόρη της από τον πρώτο της γάμο υπό την επίβλεψη του συζύγου της.

Κατά το διάστημα της απουσίας της μητέρας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άρχισε η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.

Οι πράξεις φέρεται να συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την επιστροφή της μητέρας, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του 2025.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο πατριός υποχρέωνε την ανήλικη να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και προχωρούσε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της.

Οι απειλές για τη γιαγιά της και ο φόβος που κρατούσε το παιδί σιωπηλό

Καθοριστικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι απειλές που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, χρησιμοποιούσε ο 44χρονος προκειμένου να αποτρέψει την ανήλικη από το να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Ειδικότερα, φέρεται να απειλούσε ότι θα σκοτώσει μέλη της οικογένειάς της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γιαγιά του κοριτσιού.

Ο φόβος για την ασφάλεια των αγαπημένων της προσώπων είχε ως αποτέλεσμα η 9χρονη να μην αποκαλύψει αρχικά στη μητέρα της την κακοποίηση που υφίστατο.

Οι απειλές αυτές, όπως περιγράφονται στο βούλευμα, αποτελούσαν μέρος του τρόπου με τον οποίο ο δράστης διατηρούσε τον έλεγχο πάνω στο παιδί και εξασφάλιζε τη σιωπή του.

Η δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας εξέτασε και δεύτερη υπόθεση, η οποία αφορούσε διαφορετικό ανήλικο κορίτσι, ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, το παιδί είχε ανατεθεί στην επίβλεψη του 44χρονου από πρόσωπα που τον εμπιστεύονταν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για την πράξη της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, όπως προσδιορίστηκε η κατηγορία στη δικαστική διαδικασία.

Για τη συγκεκριμένη πράξη, το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 44χρονος

Κατά την απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ήδη από το στάδιο της προανάκρισης είχε αμφισβητήσει τις καταγγελίες της ανήλικης, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν προϊόν της φαντασίας της.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης η σύζυγός του και η μητέρα του κατηγορουμένου.

Και οι δύο ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχαν αντιληφθεί όσα καταγγέλθηκαν ότι συνέβαιναν.

Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου, το δικαστήριο, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις, κατέληξε σε ομόφωνη καταδικαστική απόφαση.

Ισόβια, επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμο 5.000 ευρώ

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελικής αρχής και έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 44χρονο και για τα δύο αδικήματα.

Για τον βιασμό της ανήλικης κόρης της συζύγου του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ για τη δεύτερη πράξη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 15 ετών.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο καταδικασθείς οδηγήθηκε στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «Σόι σου» κυριαρχεί στη βραδινή ζώνη – Τι έκαναν GNTM και οι υπόλοιπες σειρές

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε 53χρονος κυνηγός στη Γιαννιτσού

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από κατανάλωση βότκας στο προαύλιο σχολείου

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της

09:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρέθυμνο: Παράταση για τις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης των πλημμυροπαθών στον Δήμο Μυλοποτάμου

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Δούκα για ΤΕΕ: «Μαθαίνουμε το πόρισμα για τα σχολεία της Γκράβας από την Καθημερινή και ακούμε τον Πορτοσάλτε να το σχολιάζει»

09:53ΥΓΕΙΑ

Από τι πάσχει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά την λάθος διάγνωση για Πολλαπλή Σκλήρυνση

09:51NEWSBOMB

Ρούμπιο: Θετικές οι συνομιλίες μεταξύ Γουίτκοφ και Ζελένσκι - Συνάντηση σήμερα με τον Πούτιν

09:48ΚΟΣΜΟΣ

«Επιτρέπεται να νιώθω αηδία με αυτό;» - Μητέρα καταγγέλλει σχολείο που δημιούργησε με AI φωτογραφία της 6χρονης κόρης της ως 25χρονης 

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Νέα Μάκρη: Πέθανε η Χρύσα Δαμιανού του Συλλόγου Μακρηνών Λιβισιανών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën επαναφέρει και το επαγγελματικό 2CV ως ηλεκτρικό πρωτότυπο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 29χρονο για ένα πατίνι - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Ποιοι πάνε νωρίτερα στο ΑΤΜ

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης κατά Έντι Ράμα για συλλήψεις στον Ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα ονομαστεί η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη; Ανοιχτή πρόσκληση από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για ιδέες

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Κλείνουν σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Η μετά- Ελλάδα εποχή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - 100.000 δολάρια ανά ομιλία στο Παλμ Μπιτς

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα, Αθήνα και άλλες 12 ελληνικές πόλεις στο 30% της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Επικό αυτοτρολάρισμα Γεωργιάδη: Αναδημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο χορεύει breakdance μετά τα «α και ου» στα Ιωάννινα

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

09:53ΥΓΕΙΑ

Από τι πάσχει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά την λάθος διάγνωση για Πολλαπλή Σκλήρυνση

09:48ΚΟΣΜΟΣ

«Επιτρέπεται να νιώθω αηδία με αυτό;» - Μητέρα καταγγέλλει σχολείο που δημιούργησε με AI φωτογραφία της 6χρονης κόρης της ως 25χρονης 

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου: Η πολιτική «Μία Λιβύη» και ο ρόλος της Τουρκίας

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια κόμματα στηρίζουν τα σημερινά συλλαλητήρια

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Δούκα για ΤΕΕ: «Μαθαίνουμε το πόρισμα για τα σχολεία της Γκράβας από την Καθημερινή και ακούμε τον Πορτοσάλτε να το σχολιάζει»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 20/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2,8 εκατ.

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Νέα Μάκρη: Πέθανε η Χρύσα Δαμιανού του Συλλόγου Μακρηνών Λιβισιανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ