Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της
Συνελήφθη στην Πάρο ο νεαρός
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- Μια 21χρονη νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο μετά από χορήγηση χαπιού βιασμού.
- Η κοπέλα διακομίστηκε από την Πάρο στα ξημερώματα της Τετάρτης.
- Ο φίλος της έχει συλληφθεί στην Πάρο και η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.
- Η 21χρονη είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να τη σώσουν.
Στο Τζάνειο νοσοκομείο νοσηλεύεται 21χρονη γυναίκα σε κωματώδη κατάσταση, έπειτα από χάπι βιασμού που φέρεται να της έδωσε ο φίλος της.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο η 21χρονη διακομίστηκε από την Πάρο, τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Ο νεαρός έχει συλληφθεί στην Πάρο και η έρευνα των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η 21χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με τους γιατρούς να κάνουν τιτάνια προσπάθεια για να την σώσουν.
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