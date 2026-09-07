Κως: Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας

Snapshot Συνελήφθη στην Κω 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου όταν η τουρίστρια επέστρεφε στο κατάλυμά της.

Ο δράστης επιχείρησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις, αλλά η 34χρονη φώναξε βοήθεια και εκείνος τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, που εντόπισε και συνέλαβε τον 32χρονο την επόμενη μέρα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Για απόπειρα βιασμού μίας 34χρονης από την Ολλανδία κατηγορείται 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς στην Κω, μετά την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η νεαρή γυναίκα.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου, όταν η 34χρονη επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε.

Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, φέρεται να την προσέγγισε ο 32χρονος, ο οποίος επιχείρησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η 34χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, να τραπεί σε φυγή.

Η αλλοδαπή γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές της Κω και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ μετά τις έρευνες που ακολούθησαν ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου.

Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη.

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