Κως: Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας
Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 34χρονη τουρίστρια επέστρεφε στο κατάλυμα που διέμενε
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- Συνελήφθη στην Κω 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας.
- Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου όταν η τουρίστρια επέστρεφε στο κατάλυμά της.
- Ο δράστης επιχείρησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις, αλλά η 34χρονη φώναξε βοήθεια και εκείνος τράπηκε σε φυγή.
- Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, που εντόπισε και συνέλαβε τον 32χρονο την επόμενη μέρα.
- Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.
Για απόπειρα βιασμού μίας 34χρονης από την Ολλανδία κατηγορείται 32χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς στην Κω, μετά την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η νεαρή γυναίκα.
Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου, όταν η 34χρονη επέστρεφε στο κατάλυμα όπου διέμενε.
Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, φέρεται να την προσέγγισε ο 32χρονος, ο οποίος επιχείρησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.
Η 34χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, να τραπεί σε φυγή.
Η αλλοδαπή γυναίκα απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές της Κω και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ μετά τις έρευνες που ακολούθησαν ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου.
Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη.