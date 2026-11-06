Σέρρες: Στα δικαστήρια ο 36χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον πατέρα του

Snapshot Ο 36χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του πατέρα προήλθε από σοβαρά χτυπήματα που προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία, μετατρέποντας την υπόθεση σε ανθρωποκτονία. Snapshot powered by AI

Ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (3/11) και την Τετάρτη οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, o 36χρονος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ενώπιον των δικαστικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα.

Υπέρ του γιου κατέθεσε και η μητέρα του, παρουσιάζοντας στην ανακρίτρια φωτογραφίες από γενέθλια που είχαν κάνει μαζί πατέρας και γιος.

Ο δικηγόρος του 36χρονου θα υποβάλει υπόμνημα με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε ο εντολέας του, η οποία του δημιούργησε κενά μνήμης.

Ο ίδιος μίλησε, επίσης, για την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα προς τον γιο του από την παιδική του ηλικία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Αυγούστου, όταν ο 36χρονος εντόπισε τον πατέρα του νεκρό μέσα στην ισόγεια κατοικία του.

Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, η μετέπειτα ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε τα δεδομένα.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος του 67χρονου προήλθε από εσωτερική αιμορραγία, η οποία προκλήθηκε από σοβαρά χτυπήματα, γεγονός που μετέτρεψε την έρευνα σε ανθρωποκτονία.

Πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου αναφέρουν ότι πατέρας και γιος είχαν συχνά προστριβές, ενώ στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, αλλά και κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια την Τετάρτη, ο 36χρονος αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του στη δολοφονία του πατέρα του, φωνάζοντας: «Είμαι αθώος».

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