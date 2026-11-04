Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 36χρονος γιος - «Είμαι αθώος»

Αρνείται κάθε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του, παρά τη σε βάρος του κατηγορία για ανθρωποκτονία - Τι αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισής του για την οικογενειακή κατάσταση και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 36χρονος γιος - «Είμαι αθώος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 36χρονος γιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στις Σέρρες αρνείται κάθε εμπλοκή και ζητά προθεσμία για απολογία την Παρασκευή στις 14:00.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι θα καταθέσουν η μητέρα του κατηγορουμένου και άλλα πρόσωπα για να φωτίσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.
  • Η υπεράσπιση θα συγκεντρώσει στοιχεία και μαρτυρίες για να αντικρούσει τις καταθέσεις και τις φερόμενες αντιφάσεις.
  • Ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον με κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα προς την οικογένεια επί σειρά ετών.
  • Η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την απολογία του 36χρονου να θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της διαδικασίας.
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Ο 36χρονος γιος του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου το πρωί της Τετάρτης (04/11), προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για την υπόθεση της δολοφονίας του πατέρα του.

Ο γιος του 67χρονου είχε βρει νεκρό τον πατέρα του και, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται ότι αυτός ήταν ο δράστης της δολοφονίας του.

Κατά την παρουσία του στις δικαστικές Αρχές, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Ο 36χρονος θα δώσει τις εξηγήσεις του την Παρασκευή στις 14:00.

«Είμαι αθώος», υποστήριξε ο 36χρονος.

Ο συνήγορός του, Γιάννης Γιάντσιος, μιλώντας στην στις τηλεοπτικές κάμερες, ανέφερε ότι μέχρι την ημέρα της απολογίας αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή η μητέρα του κατηγορουμένου, καθώς και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να φωτίσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης αναμένεται να συγκεντρωθούν στοιχεία και μαρτυρίες, με στόχο να αντικρουστούν όσα προκύπτουν από την κατάθεση του 36χρονου και οι αντιφάσεις που φέρεται να έχουν εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο δικηγόρος έκανε αναφορά σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι ο 67χρονος φέρεται να επιδείκνυε επί σειρά ετών κακοποιητική συμπεριφορά τόσο απέναντι στον γιο του όσο και σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Ο 36χρονος, από την πλευρά του, εξακολουθεί να αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του πατέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος συνελήφθη χθες (03,/11), στις 21:00, σε διαφορετική κατοικία από εκείνη όπου διέμενε ο πατέρας του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την απολογία του 36χρονου την Παρασκευή να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί αναλυτικά η θέση του απέναντι στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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