Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα

Ο μηχανισμός αποτελούνταν από τρία γκαζάκια και δοχείο με βενζίνη, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισχυρή έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα με ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων.
  • Εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και η αντεκδίκηση, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.
  • Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αμαλιάδα, όταν ισχυρή έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στην οδό 25ης Μαρτίου. Άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια και δοχείο με βενζίνη.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκκωφαντικός θόρυβος και σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου. Το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια τόσο στην πολυκατοικία όσο και σε γειτονικά κτίρια, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί.

Gazaki Amaliada 2

Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού, καθώς ξύπνησαν από τον ισχυρό κρότο και βγήκαν έντρομοι στον δρόμο. Αρχικά αρκετοί πίστεψαν ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί κατά καιρούς παρόμοια περιστατικά. Όταν όμως αντίκρισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στις φλόγες και τις εκτεταμένες καταστροφές, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Gazaki Amaliada 1

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, διερευνώντας εάν η έκρηξη συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις ή εάν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια με συγκεκριμένα κίνητρα. Μεταξύ των εκδοχών που εξετάζονται είναι και εκείνη της αντεκδίκησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει ασφαλή συμπεράσματα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Gazaki Amaliada 4
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τυφλός 23χρονος έγινε πιστοποιημένος δύτης και εμπνέει με το παράδειγμά του

13:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Ζαλίζουν» οι νέες αποδοχές των Μητροπολιτών: Πόσα χρήματα θα παίρνουν - Τι αναφέρει το ΦΕΚ

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Σε 45 λεπτά οριοθετήθηκε η πυρκαγιά κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του ΟΣΕ: Διακοπή στον Προαστιακό Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος

13:09ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα δάχτυλά σας είναι πρησμένα και τι μπορεί να σημαίνει

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό Πελατολόγιο: Επεκτείνεται σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλλήνη - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα

12:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό δελτίο: Πώς θα το συμπληρώσετε σωστά - Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τους είπαν ότι τα χρήματα ήταν «παλιά» και άρπαξαν 180.000 ευρώ από ηλικιωμένη

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Νεκρός σε βίλα Βρετανός επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν περιμένουμε ανάληψη ευθύνης», λέει η Δημογλίδου για την εμπρηστική επίθεση

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρή 82χρονη μετά από παράσυρση από δίκυκλο στη λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: «Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κάλεσμα υπεράσπισης των ελευθεριών και προειδοποιήσεις για «νέα απειλή» στις ΗΠΑ

11:22LIFESTYLE

Γιατί ο Άνταμ Σάντλερ τέλεσε τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι -Η ιδιαίτερη σχέση τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλλήνη - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανατροπή στην Κατερίνη: «Άκουσα ένα μπαμ και την είδα νεκρή» - Πώς σκοτώθηκε η 50χρονη

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονική «παράσταση» της συζύγου: Τον σκότωσε και τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου, αλλά τον έψαχνε 45 ημέρες

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Είχαν σταλεί 11 ειδοποιήσεις σε 1 λεπτό από συναγερμό», λέει ένοικος της πολυκατοικίας - Το σύστημα συναγερμού κατέγραψε την κατάρρευση

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε πτήση Μύκονος-Νάπολη: Νεαροί αγνόησαν οδηγίες, ακυρώθηκε απογείωση και επενέβη η αστυνομία

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Υμηττό: Εντοπίστηκε άνδρας απαγχονισμένος σε δέντρο έξω από την εκκλησία του Αγίου Μάρκου

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα (βίντεο)

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πώς θα το πάρετε

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα επηρεάσει το Super El Niño τον χειμώνα στην Ελλάδα - Πρόγνωση ECMWF, CanSIPS και CFS

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό Πελατολόγιο: Επεκτείνεται σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Νέοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οι viral γιαγιάδες ξαναχτυπούν με νέο επεισόδιο τρέλας, φαντασίας και κρητικού χάους

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ