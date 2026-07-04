Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Αμαλιάδα

Snapshot Ισχυρή έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα με ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων.

Εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και η αντεκδίκηση, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αμαλιάδα, όταν ισχυρή έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, στην οδό 25ης Μαρτίου. Άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από τρία γκαζάκια και δοχείο με βενζίνη.

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκκωφαντικός θόρυβος και σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου. Το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια τόσο στην πολυκατοικία όσο και σε γειτονικά κτίρια, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού, καθώς ξύπνησαν από τον ισχυρό κρότο και βγήκαν έντρομοι στον δρόμο. Αρχικά αρκετοί πίστεψαν ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί κατά καιρούς παρόμοια περιστατικά. Όταν όμως αντίκρισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στις φλόγες και τις εκτεταμένες καταστροφές, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, διερευνώντας εάν η έκρηξη συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις ή εάν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια με συγκεκριμένα κίνητρα. Μεταξύ των εκδοχών που εξετάζονται είναι και εκείνη της αντεκδίκησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει ασφαλή συμπεράσματα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.