Λαμία: Τροχαίο με παράσυρση δύο πεζών στο κέντρο της πόλης

Snapshot ΙΧ παρέσυρε δύο άνδρες που επιχειρούσαν να περάσουν τον δρόμο στη συμβολή των οδών Παπακυριαζή και Λεωνίδου στη Λαμία.

Ο πρώτος τραυματίστηκε σοβαρότερα με σκισμένα χείλη και πιθανή διάσειση, ενώ ο δεύτερος είχε μόνο μια γρατσουνιά στο χέρι.

Η οδηγός του ΙΧ σταμάτησε άμεσα και προσπάθησε να βοηθήσει τους τραυματίες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας για παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Ένα τροχαίο ατύχημα με παράσυρση δύο πεζών σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας στην οδό Παπακυριαζή στη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ΙΧΕ κινούμενο από Λεωνίδου προς Παπακυριαζή, ακριβώς πάνω στη στροφή παρέσυρε δύο άνδρες που επιχειρούσαν να περάσουν το δρόμο. Ο πρώτος έπεσε στο οδόστρωμα χτυπώντας και σκίζοντας τα χείλια του, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρότερα.

Η οδηγός του ΙΧΕ σταμάτησε άμεσα και θέλησε να διακομίσει τα δύο άτομα στο νοσοκομείο, ωστόσο ο πρώτος ζαλιζόταν και διερχόμενος πολίτης που γνώριζε από πρώτες βοήθειες συνέστησε να περιμένει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πριν επιχειρήσει να σηκωθεί, καθώς φαινόταν ότι είχε πάθει διάσειση.

Πράγματι, μετά από λίγο έφτασε πλήρωμα ασθενοφόρου που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και στους δύο τραυματίες, ενώ τον πρώτο τον διακόμισε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για περισσότερες εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης