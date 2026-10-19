Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης

Ο Μανώλης Ροδουσάκης το 2024 είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση αρνούμενος να βάλει βενζίνη σε οδηγούς μηχανής αν δεν φορούσαν κράνος σε μαι προσπάθεια ευαισθητοποίησης στο ζήτημα των τροχαίων

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον κόμβο του Πλατανιά στον ΒΟΑΚ στις 17/10.
  • Στο δυστύχημα τραυματίστηκε η σύζυγός του, Μαρία, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη.
  • Ο Ροδουσάκης είχε επιχειρήσεις στα Χανιά, μεταξύ των οποίων αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, μάντρα οικοδομικών υλικών και βενζινάδικο στην Κίσσαμο.
  • Το πρατήριο καυσίμων του ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που αρνούνταν να βάλει καύσιμα σε δικυκλιστές χωρίς κράνος, σε πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια το 2024.
  • Η Τροχαία ΒΟΑΚ διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος που προκάλεσε το θάνατό του.
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Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Μανώλη Ροδουσάκη σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Μανώλης Ροδουσάκης ήταν γνωστός επιχειρηματίας, αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, μάντρα οικοδομικών υλικών και βενζινάδικο στην Κίσσαμο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 17/10 στον κόμβο του Πλατανιά επί του ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας και επέβαινε η σύζυγός του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου βαν στο οποίο επέβαιναν και τρία παιδιά, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας και τραυματίστηκε η σύζυγός του. Η σύζυγός του Μαρία, έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη (Βενιζέλειο Ωδείο).

Ο Μανώλης Ροσουδάκης είχε προσπαθήσει να σώσει ζωές στους δρόμους μέσα από πρωτοβουλία που πήρε το 2024, τα πρατήρια καυσίμων να μην βάζουν καύσιμα σε οδηγούς δικύκλων που δεν φοράνε κράνος, με αφορμή τροχαίο με δικυκλιστή στην Κίσσαμο το 2024.

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Οπως λέει στο zarpanews.gr, ο πρώην πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Χανίων, αντιδήμαρχος Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του Μανώλη Ροδουσάκη ήταν “το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε την διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Εμείς τότε σαν Ενωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο”.

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