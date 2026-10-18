Εύβοια: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων - Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Εύβοια, όταν οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων. Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και νοσηλεύεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο προς τα Καμπιά Ευβοίας όταν μια μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε σε γκρεμό.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, συνδράμοντας στην αντιμετώπιση του περιστατικού.