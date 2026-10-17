Τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο χτύπησε δύο ανήλικα παιδιά στη Νεάπολη

Snapshot Δύο ανήλικα τραυματίστηκαν μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στη Νεάπολη Λάρισας.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην πλατεία του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Τροχαία Λάρισας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα. Snapshot powered by AI

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό συνέβη στη συνοικία της Νεάπολης, κοντά στην πλατεία του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα δύο παιδιά και τα μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Λάρισας διερευνά πώς σημειώθηκε το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης