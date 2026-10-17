Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός μετά από τροχαίο

Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Γερανίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τραγωδία στην Κρήτη: Ένας νεκρός μετά από τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, στο ύψος του Γερανίου, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.
  • Η πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα ήταν νεκρό και το άλλο σοβαρά τραυματισμένο.
  • Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων και στο δεύτερο μια οικογένεια ξένων με τρία μικρά παιδιά.
  • Η σύγκρουση αφορούσε δύο οχήματα που συγκρούστηκαν σφοδρά στο συγκεκριμένο σημείο.
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Μία τραγωδία σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα άτομο έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Γερανίου, ενώ τρεις ακόμα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Το ένα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και το άλλο σοβαρά τραυματισμένο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων και στο δεύτερο μια οικογένεια ξένων, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά.

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