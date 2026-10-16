Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος

Snapshot Στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέους στην Πάτρα.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν και το ένα ανατράπηκε στο δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ χωρίς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέους, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί ανάποδα στον δρόμο. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

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