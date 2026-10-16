Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: Σοβαρά τραυματίας οδηγός ΙΧ - Περιορισμένη η κυκλοφορία

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16/10 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Οδηγός ΙΧ τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του λίγο μετά τη γέφυρα του Ασπρόπυργου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο έχει περιοριστεί λόγω του ατυχήματος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να μειώσουν ταχύτητα ακολουθώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16/10 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου, με ένα άτομο να τραυματίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του λίγο μετά τη γέφυρα του Ασπρόπυργου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σφοδρά στα προστατευτικά στηθαία του δρόμου με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σημειώνεται ότι λόγω του ατυχήματος που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, έχει περιοριστεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μειώσουν ταχύτητα στο σημείο, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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