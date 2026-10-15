Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

Snapshot Ο οδηγός πολυτελούς τζι στη Λεμεσό προκάλεσε σοβαρές ζημιές αφού έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα και πεζοδρόμιο.

Κατά την απόπειρα διαφυγής, ο μπροστινός τροχός του οχήματος αποκολλήθηκε.

Το αλκοτέστ της Τροχαίας έδειξε ότι ο οδηγός ήταν μεθυσμένος με 66mg αλκοόλ, πάνω από το νόμιμο όριο των 22mg.

Ο οδηγός συνελήφθη και η υπόθεση θα εκδικαστεί ενώπιον Δικαστηρίου. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκάλεσε ο οδηγός ενός πολυτελούς τζιπ στους δρόμους της Λεμεσού, καθώς έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και παρκαρισμένο όχημα, ενώ προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Cyprus Times, ο οδηγός πρώτα προσέκρουσε πάνω σε λευκό παρκαρισμένο όχημα και στη συνέχεια ανέβηκε το πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος, έξω από υποκατάστημα τράπεζας. Από την πρόσκρουση μάλιστα, κατέστρεψε τα πασαλάκια που βρίσκονταν στα σκαλιά μπροστά από το υποκατάστημα.

Στη συνέχεια, ενώ έφυγε ο ένας μπροστινός τροχός του οχήματος, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, με τους αυτόπτες μάρτυρες να απαθανατίζουν το περιστατικό.

Ο οδηγός τελικά αποδείχθηκε αρκετά μεθυσμένος, αφού η Τροχαία που έσπευσε στο σημείο του έκανε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 66mg αντί 22mg που είναι το επιτρεπτό από νόμο όριο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου καθώς η υπόθεση καταχωρήθηκε για εκδίκαση.

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