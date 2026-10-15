Αχαΐα: Νεκρή 75χρονη σε τροχαίο στα Σελιανίτικα - Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε μάντρα

Snapshot Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε μάντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου.

Η ηλικιωμένη φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Tραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα, με θύμα μια 75χρονη γυναίκα από το Αίγιο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πρόσκρουση του αυτοκινήτου της σε μάντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το δυστύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος των Σελιανιτίκων. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η ηλικιωμένη οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο κατέληξε πάνω στη μάντρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, κατά την άφιξή της εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται.