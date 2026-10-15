Οδική Ασφάλεια: Πίσω από κάθε τροχαίο μια ανθρώπινη ιστορία – Τα μηνύματα της ημερίδας του Newsbomb

Οι λύσεις για το κυκλοφοριακό, τα μεγάλα έργα και το στοίχημα της οδικής ασφάλειας συζητήθηκαν στην ημερίδα του Newsbomb.gr, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των εταιριών WOLT, ΑΒΑΞ και ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.

Χρύσα Γρίβα

Οδική Ασφάλεια: Πίσω από κάθε τροχαίο μια ανθρώπινη ιστορία – Τα μηνύματα της ημερίδας του Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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Από τα μεγάλα έργα υποδομών και τις αλλαγές στις μετακινήσεις μέχρι τις αιτίες των τροχαίων και τις συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει σε μια στιγμή, η ημερίδα του Newsbomb.gr ανέδειξε όλες τις πτυχές της οδικής ασφάλειας.

Με σημαντικές παρεμβάσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Τροχαίας και της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και με ανθρώπινες ιστορίες που προκάλεσαν συγκίνηση, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η ημερίδα του Newsbomb.gr με θέμα «Οδική Ασφάλεια στην Αττική».

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Ο διευθυντής του Newsbomb.gr Μάκης Πολλάτος, στην έναρξη της ημερίδας

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Η διοργάνωση, με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και χορηγούς τις WOLT, ΑΒΑΞ και Νέα Αττική Οδό, άνοιξε έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για ένα ζήτημα που αφορά κάθε πολίτη: πώς μπορούν οι δρόμοι να γίνουν ασφαλέστεροι και οι μετακινήσεις πιο ανθρώπινες.

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Μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για την ημερίδα του Newsbomb.gr

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Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και τα έργα στην Αττική

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ασφάλεια στους δρόμους», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κόμβο Σκαραμαγκά, που θα διευκολύνει την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, αλλά και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, όπου η δημιουργία δύο λωρίδων αναμένεται να περιορίσει τη συμφόρηση.

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Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας μιλά στον δημοσιογράφο του Newsbomb.gr Δημήτρη Κοτταρίδη

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Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται η επιβολή διοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ούτε αλλαγή των ορίων ταχύτητας στις εθνικές οδούς.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Γραμμή 4 του Μετρό. Ο κ. Δήμας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκαν στις καθυστερήσεις που έχουν προκύψει στην Κυψέλη. Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παραμένει το 2032, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο μετροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει εάν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα.

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Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος

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Τροχαία: Πάνω από ένα εκατομμύριο αλκοτέστ σε εννέα μήνες

Στα αποκαλυπτικά στοιχεία για την οδική συμπεριφορά στάθηκε ο διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης. Όπως ανέφερε, τα αλκοτέστ ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο το πρώτο εννεάμηνο του 2026, έναντι περίπου 165.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, εξήγησε πόσο καθοριστική είναι η ταχύτητα στη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης, υπενθυμίζοντας τα δύο τριπλά θανατηφόρα τροχαία του Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην Ποσειδώνος. Η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Εκπρόσωπος Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς» μίλησε για την προσπάθεια να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι και ο εκπαιδευτής οδηγών Θανάσης Χούντας είπε χαρακτηριστικά πως καθημερινά στην άσφαλτο χάνεται πληθυσμός ίσως με το να έπεφταν δέκα αεροσκάφη.

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Η δημοσιογράφος Newsbomb.gr Κατερίνα Ρίστα και οι Σωτήρης Καλταμπάνης, Διευθυντής Τροχαίας Αττικής, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Εκπρόσωπος Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς» και Θανάσης Χούντρας, Εκπρόσωπος εκπαιδευτών οδηγών

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Στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ανάγκη καλλιέργειας οδηγικής παιδείας από την παιδική ηλικία εστίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης JR), επισημαίνοντας την ευθύνη των γονέων ως προτύπων συμπεριφοράς.

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Ο δημοσιογράφος του Newsbomb.gr Μάνος Χατζηγιάννης συνομιλεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Κωνσταντίνο Μαρκουΐζο

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Ο Νίκος Καταπόδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.» μίλησε για τη σπουδαιότητα μικρότερων παρεμβάσεων αλλά και την ανάγκη μεγάλων έργων στην Αττική, ενώ ο συγκοινωνιολόγος Ορφέας Καρούντζος τόνισε την ανάγκη σεβασμού στον πεζό.

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Ο Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ο Ορφέας Καρούντζος, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και ο Νίκος Καταπόδης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Α.Ε.». Συντονίζει η διευθύντρια σύνταξης του Newsbomb.gr Χρύσα Γρίβα

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Ηλεκτρικά πατίνια: Μεταφορικό μέσο, όχι παιχνίδι

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στη μικροκινητικότητα και στους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

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Ο Διευθυντής του Newsbomb,gr, Μάκης Πολλάτος, ο stand up comedian, Αλέξανδρος Τσουβέλας, η αθλήτρια ξιφασκίας και μπάσκετ σε αμαξίδιο, Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Κώτσηρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών & Υποδομών

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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιώργος Κώτσηρας αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ενώ ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος προειδοποίησε ότι τα πατίνια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παιχνίδια, ιδιαίτερα από τα παιδιά.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιώργος Κώτσηρας

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Μια διαφορετική νότα στην ημερίδα έδωσε ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητά του στους δρόμους της πρωτεύουσας, αυτοχαρακτηρίστηκε με χιούμορ «ένοικος Κηφισού».

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Αλέξανδρος Τσουβέλας, Γεωργία Καλτσή

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Οι ανθρώπινες ιστορίες που συγκλόνισαν

Η πιο δυνατή υπενθύμιση της σημασίας της οδικής ασφάλειας ήρθε από ανθρώπους που βίωσαν τις συνέπειες ενός τροχαίου.

Η Γεωργία Καλτσή, αθλήτρια ξιφασκίας και μπάσκετ σε αμαξίδιο, περιέγραψε τη νύχτα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της: «Ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια μέρα γενεθλίων. Αυτό το βράδυ δεν τελείωσε ποτέ», ανέφερε συγκλονίζοντας το ακροατήριο. «Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι», είπε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ευθύνης: «Αν θες να είσαι ανεύθυνος, κάν' το μόνος σου».

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Γεωργία Καλτσή

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Η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη παρουσίασε την ημερίδα

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Η Μαρινέττα Γούναρη, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε για τις προκλήσεις της αποκατάστασης των τραυματιών και τη συχνά μακρά δικαστική διαδρομή που ακολουθεί ένα σοβαρό τροχαίο. Εξίσου συγκινητική ήταν η ιστορία του 18χρονου Χρήστου, την οποία μοιράστηκε ο φυσίατρος και διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Νίκος Ανανίδης. Ο νεαρός, έπειτα από σοβαρό τροχαίο με μηχανή, βρισκόταν σε κώμα. Ύστερα από μήνες νοσηλείας, απάντησε για πρώτη φορά στον γιατρό του: «Γεια σου, γιατρέ, τι κάνεις;» - μια στιγμή που ο ίδιος ο γιατρός χαρακτήρισε «δώρο Θεού».

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Ο φυσίατρος και διευθυντής ΕΣΥ στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Νίκος Ανανίδης και η Μαρινέττα Γούναρη, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συνομιλούν με τη δημοσιογράφο Newsbomb.gr Διονυσία Προκόπη

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Στις καθημερινές προκλήσεις της μετακίνησης, την υπευθυνότητα και τις νέες συνήθειες εστίασε η συζήτηση με τη συμμετοχή του συγκοινωνιολόγου Σταύρου Κωνσταντινίδη, του Γιώργου Κολομόνδου, Διευθυντή Έργου του Ομίλου AVAX, και του Άκη Σταμούλη, Regional Head of Communications & Public Policy, South Region της Wolt, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Κώστα Πλιάκο.

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Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Κολομόνδος, Διευθυντής Έργου του Ομίλου AVAX και Άκης Σταμούλης, Regional Head of Communications & Public Policy, South Region της Wolt, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Κώστα Πλιάκο

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ανθρώπινο κόστος των τροχαίων, μέσα από τη συζήτηση της Αρετής Κεντιστού, Διευθύντριας Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη δημοσιογράφο Διονυσία Προκόπη. Εθελοντές-διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, με επικεφαλής τον εκπαιδευτή Ζεκή Μεμέτ Αλί.

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Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών από τους διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

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Η ημερίδα του Newsbomb.gr ανέδειξε ότι η οδική ασφάλεια δεν εξαντλείται σε νέους δρόμους, έργα υποδομών, ελέγχους και αυστηρότερες ποινές. Απαιτεί συντονισμένες πολιτικές, σύγχρονες μεταφορές, εκπαίδευση και, κυρίως, αλλαγή νοοτροπίας. Διότι, πίσω από κάθε αριθμό τροχαίου υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ευθύνη όλων μας.

Παρακολουθείστε ολόκληρη την ημερίδα Newsbomb.gr για την Οδική Ασφάλεια:

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