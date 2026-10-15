Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα
Κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στους Αμπελοκήπους, μετά από παράσυρση πεζής
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- Στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, σημειώθηκε παράσυρση πεζής.
- Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Αργολίδος.
- Υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.
- Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν τις καθυστερήσεις.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, λόγω παράσυρσης πεζής.
Το περιστατικό καταγράφεται στο ύψος της οδού Αργολίδος, με τα προβλήματα στην κίνηση να εντοπίζονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις.
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