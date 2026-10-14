Απίστευτο τροχαίο στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε… αγέλη αγριογούρουνων

Snapshot Τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με αγέλη αγριογούρουνων.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του χωριού Πηνειάδα το βράδυ της Δευτέρας 14/10.

Η σύγκρουση προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στον οδηγό.

Τα αγριογούρουνα βρέθηκαν πεσμένα στο οδόστρωμα μετά το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/10) στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, όταν κοπάδι αγριογούρουνων προσπάθησε να περάσει εν μέσω οδού, με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα λόγω σύγκρουσης με ΙΧ όχημα.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, καθώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ενώ οι εικόνες μιλούν από μόνες τους με τα ζωντανά να βρίσκονται πεσμένα στο οδόστρωμα.

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