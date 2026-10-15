Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Snapshot Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται σήμερα σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, όπως η λεωφόρος Αθηνών, ο Κηφισός και η λεωφόρος Κηφισίας.

Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές Νέα Φιλαδέλφεια και Σεπόλια.

Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας είναι αργή στο ύψος Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, με επιβραδύνσεις και σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15-20 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, εξαιτίας σύγκρουσης οχημάτων. Kαθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, με τους διερχόμενους οδηγούς να χρειάζεται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή καθώς περνούν από το σημείο.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά τμήματα του δρόμου. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, με την αυξημένη ροή των οχημάτων να δυσχεραίνει τις μετακινήσεις τόσο προς το κέντρο της Αθήνας όσο και προς τα βόρεια προάστια.

Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, επιβραδύνσεις καταγράφονται στο οδικό δίκτυο γύρω από το Γαλάτσι, καθώς και σε δρόμους που εξυπηρετούν τη σύνδεση των βόρειων προαστίων με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 15 έως 20 λεπτά, στο τμήμα από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.