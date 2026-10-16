Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

Snapshot Μία 49χρονη Βραζιλιάνα βρέθηκε νεκρή γυμνή μέσα σε ανατραπέν αυτοκίνητο στην περιοχή Ponte da Bica κοντά στη Λισαβόνα.

Το τροχαίο προκλήθηκε πιθανώς ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε σεξουαλική επαφή εν κινήσει, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία από τα συντρίμμια.

Ο οδηγός του οχήματος, που εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αναζητείται από την αστυνομία και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Η γυναίκα είχε δηλωθεί αγνοούμενη από τον σύζυγό της πριν το ατύχημα, και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες που διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου λόγω καρδιακής ανακοπής. Snapshot powered by AI

Γυμνή μέσα στα συντρίμμια ενός αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου βρέθηκε μία γυναίκα, καθώς εικάζεται πως το τροχαίο προκλήθηκε σε στιγμή έντονου πάθους ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Το φριχτό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο Ponte da Bica, μια κατοικημένη γειτονιά στο Odivelas, κοντά στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Η αστυνομία αναζητά τον άγνωστο οδηγό, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αμέσως μετά αφήνοντας τη 49χρονη Βραζιλιάνα συνοδηγό του να πεθαίνει μέσα στο αναποδογυρισμένο όχημα.

Το προσωπικό ενός κοντινού βενζινάδικου σήμανε συναγερμό αφού είδε το όχημα να αναποδογυρίζει τις πρώτες πρωινές ώρες.

Uma mulher, de 49 anos, foi encontrada nua e inconsciente dentro de um carro acabado de capotar, na Ponte da Bica, em Odivelas. O condutor fugiu do local. Segundo os indícios recolhidos pela PSP, o casal estaria a manter relações sexuais com o veículo em andamento. Leia a notícia completa a partir do link na bio e outras notícias em https://t.co/8FnsjhQ2Sp ou na App #24horas #news #relaçõessexuais #polémica #acidente — 24Horas (@24horaspt) October 15, 2026

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος και βρήκαν τη γυναίκα αναίσθητη στο κάθισμα του συνοδηγού. Ήταν εντελώς γυμνή και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οι διασώστες προσπάθησαν απεγνωσμένα να τη σώσουν, όταν διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου.

Το θύμα, μια Βραζιλιάνα υπήκοος που ζούσε στο γειτονικό Ραμάδα, είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, δηλωθεί ως αγνοούμενη από τον σύζυγό της λίγο πριν το μοιραίο ατύχημα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον άνδρα οδηγό να βγαίνει βιαστικά από τα συντρίμμια και να ισιώνει τα ρούχα του πριν διαφύγει από τον τόπο του ατυχήματος.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα ισχυρισμούς ότι το ζευγάρι είχε σεξουαλική επαφή όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα συντρίμμια υποδεικνύουν ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε στιγμή έντονου πάθους λίγα δευτερόλεπτα πριν συμβεί η καταστροφή. Κανένα άλλο όχημα δεν εμπλέκεται στη θανατηφόρα σύγκρουση.

Ο οδηγός φέρεται να είναι Πορτογάλος υπήκοος, ο οποίος παραμένει ελεύθερος, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό. Ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία εξ αμελείας και επικίνδυνη οδήγηση.