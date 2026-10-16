Λάρισα: Τροχαίο με ασθενοφόρο - Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο πλήρωμα και οδηγός
Οι τραυματίες εξετάστηκαν από τους γιατρούς και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
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- Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν το πλήρωμα ασθενοφόρου και η οδηγός ΙΧ μετά από τροχαίο.
- Οι τραυματίες εξετάστηκαν και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.
- Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.
Στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν, κυρίως για προληπτικούς λόγους, τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι τραυματίες εξετάστηκαν από τους γιατρούς και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η σύγκρουση προκάλεσε, παράλληλα, σημαντικές υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.
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