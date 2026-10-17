Τροχαίο στον Κηφισό - Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Κηφισό, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λόγω του τροχαίο, στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των εμπλεκόμενων οδηγών.

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