Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Ακαριαίος θάνατος για τον 78χρονο οδηγό, τραυματίστηκε και 3χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Πλατανιά στα Χανιά.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο οχήματα, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ένα βαν στο οποίο ήταν μέσα ένα ζευγάρι Ελβετών με τα τρία τους παιδιά.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων,, Γιώργου Μπέα, ο οποίος μίλησε στο CRETA24, ακαριαία έχασε την ζωή του ο 78 οδηγός του ΙΧ, ενώ η κατάσταση της συνοδηγού δεν αποπνέει ανησυχία, με την γυναίκα να βρίσκεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την διενέργεια όλων των απαραίτητων εξετάσεων.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμα ένα παιδί 3 ετών, το οποίο φέρει τραύματα στο κεφάλι και κρατείται προληπτικά για παρακολούθηση από παιδοχειρουργό.

Τα άλλα δυο παιδιά που επέβαιναν στο όχημα εξετάζονται προληπτικά.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.