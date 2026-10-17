Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ στα Χανιά – Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και τραυματισμένη γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην έξοδο του Πλατανιά, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και απεγκλώβισαν μία τραυματισμένη γυναίκα.

Οι δύο τραυματίες παραδόθηκαν στη συνέχεια σε πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους. Παράλληλα, τα άλλα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα είχαν ήδη παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.