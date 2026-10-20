Κίνηση: Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός λόγω ατυχήματος - Τροχαία και στην Αττική οδό

Snapshot Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα ανόδου στο ύψος της Λυκόβρυσης προκάλεσε ουρές χιλιομέτρων και μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε όλο το μήκος του Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση.

Τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του Ζεφυρίου και της Μεταμόρφωσης, προκαλώντας προβλήματα κυκλοφορίας έως το Μαρούσι.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως οι λεωφόροι Κηφισίας, Μεσογείων και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου, όπως Συγγρού, Καλλιρρόης, Βασιλίσσης Σοφίας και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης, με τροχαία ατυχήματα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία.

Ειδικότερα, τροχαίο έχει σημειωθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα της ανόδου, στο ύψος της Λυκόβρυσης, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων και κοντά στο σημείο οι οδηγοί να είναι μπλοκαρισμένοι.

Όσον αφορά την κυκλοφορία σε όλο το μήκος του Κηφισού, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Τροχαία ατυχήματα έχουν σημειωθεί και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ένα στο ύψος του Ζεφυρίου και ένα στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Έτσι, προβλήματα καταγράφονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που φτάνουν έως το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική οδό και στο ύψος του Γέρακα.

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλους μεγάλους δρόμους, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, σε όλο το μήκος της, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων από το κέντρο έως το ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, αλλά και σε σημεία στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

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Κίνηση και στο κέντρο

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας, με καθυστερήσεις να καταγράφονται στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

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