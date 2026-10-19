Τροχαίο στον Πύργο - ΙΧ παρέσυρε άνδρα που μόλις είχε κατέβει από λεωφορείο

Snapshot Ένας άνδρας τραυματίστηκε αφού παρασύρθηκε από ΙΧΕ ενώ περνούσε τον δρόμο στον Πύργο μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.

Το τροχαίο συνέβη στον παράδρομο της εθνικής οδού Πύργου Πατρών, έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ.

Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο παρείχε τις πρώτες βοήθειες πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας για νοσηλεία.

Η Τροχαία Πύργου ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της εθνικής οδού Πύργου - Πατρών, έξω ακριβώς από τις σχολές του ΟΑΕΔ στον Πύργο, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο άνδρας επέβαινε σε λεωφορείο που είχε κατεύθυνση προς τον Πύργο. Ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε έξω από τις σχολές, ο νεαρός αποβιβάστηκε και επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο για να μπει στις εγκαταστάσεις των σχολών. Τότε φέρεται να χτυπήθηκε από ΙΧΕ που κινούνταν επίσης στη βοηθητική οδό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΓΝ Ηλείας. Γιατρός που περνούσε τυχαία από το σημείο προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να τον παραλάβει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνά η Τροχαία Πύργου.

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