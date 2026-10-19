Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Λαμία σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με τη σύγκρουση δίκυκλου και ΙΧ μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο.
  • Τραυματίστηκαν ο οδηγός του δικύκλου και η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία.
  • Αστυνομικοί ρύθμισαν την κυκλοφορία και παρείχαν πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος.
  • Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λαμία, στη διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με το LamiaReport, δίκυκλο που κατέβαινε την οδό Αθηνών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα και κινούταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα, φέροντας τραύματα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου.

Λόγω του σημείου όπου συνέβη το ατύχημα, αστυνομικοί από το Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο κλήθηκαν και έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

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